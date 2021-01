Koronavírus: folyamatosan érkeznek a hírek a vakcinákkal kapcsolatosan

Május elejére elméletileg elérhető Magyarországon a 60%-os, a hónap közepére pedig a 70%-os átoltottsági arány a koronavírus ellen, amely tartományt sok kutató szükségesnek tartja a nyájimmunitás eléréséhez, így tehát kora nyártól feloldhatónak tűnnek az országos szintű korlátozások – derül ki a Portfolio kalkulációiból, amelyek már figyelembe veszik a péntek délután bejelentett kínai vakcinaszerződési adatokat is. A számításaink eredménye az üzleti és magánéleti tervezéshez kifejezetten fontos információ, de hangsúlyozzuk, hogy óriási még a bizonytalanság, mert akár hamarabb is bekövetkezet a korlátozások feloldása (a beoltottak körében bizonyosan), vagy akár jóval később is. Rengeteg múlik a vakcinák hatásosságán, szállítási ütemezésén és itthon a lakosság oltásokkal kapcsolatos hozzáállásának változásán is.