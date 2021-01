A második hullámban már több mint 50 ezren haltak meg Olaszországban

Az új koronavírus-járvány ősszel kezdődött második hullámában több mint ötvenezren haltak meg Olaszországban, és minden ötödik halottat Lombardia tartományban regisztrálták - közölte a Közegészségügyi Hivatal vasárnap.

A szeptembertől január 27-ig kalkulált adatok szerint 49 274 beteg halt meg. Az utolsó napokban pedig majdnem további ezren vesztették életüket. A halottak majdnem húsz százalékát a kezdettől fogva gócpontnak számító Lombardia területén regisztrálták, Venetóban 13,2 százalékot, Emilia Romagnában 9,7 százalékot.

A járvány első, február vége és május vége között zajló időszakában valamivel több mint 34 ezer beteg halt meg. Akkor a halottak 47 százaléka Lombardiában hunyt el. Június és szeptember között a halottak száma több mint 1800 volt.

A Közegészségügyi Hivatal (ISS) adatai szerint a halottak életkor átlaga 81 év. A halottak 56,3 százaléka férfi volt. A halottak kétharmada legalább három vagy ennél több más betegségben is szenvedett.

A fertőzöttek életkor átlaga 48 évnek felel meg. A halottak egy százalékát teszik ki az ötven évnél fiatalabbak.

Az egészségügyi minisztérium vasárnap esti adatai szerint a halottak februártól kalkulált száma elérte a 88 516-t. Az utóbbi majdnem egy évben több mint 2,5 millió beteget szűrtek. Az egészségügyi dolgozók között több mint 108 ezren kapták el a betegséget, az orvosok közül több mint háromszázan haltak meg a járványban.

December vége óta több mint 1,9 millió személyt oltottak be, közöttük több mint 594 ezren kaptak második dózist. Annak ellenére, hogy a Pfizer-BioNTech és a Moderna szállítmányai is a vártnál lassabban érkeznek, február elsejétől több tartomány megkezdi a nyolcvan év felettiek regisztrációját, hiszen ők képviselik az első lakossági kategóriát, amelyet az egészségügyi és szociális dolgozók, valamint az idős otthonok lakói után vakcináznak. Az olasz gyógyszerügynökség engedélyezte az AstraZeneca vakcinát is, de csak 55 év alatt.

Hétfőtől feloldják a novemberben bevezetett zárlatot. Egyetlen régió sem tartozik már a kiemelten veszélyes, vörös zónába. Húsz tartományból tizenötben a legalacsonyabb fokozatú korlátozások maradnak érvényben, újraindul a vendéglátás, megnyitnak a múzeumok. A városok sétálóutcait azonban már a hétvégén hatalmas "felszabadult" tömeg lepte el. Rómában és Nápolyban is a rendőrség fellépésére volt szükség az emberfolyam terelésére.

