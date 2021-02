Mit várhatunk a forinttól az idei évben?

Az elmúlt években a forint euróval szembeni árfolyama fokozatosan gyengült. Míg a 2018-ban és 2019-ben nagyjából 4, illetve 3%-os gyengülést regisztrálhattunk, a tavalyi évben a folyamat látványosan felgyorsult, s az év végén az euró/forint mintegy 10%-kal állt magasabban az év elején látott szintjénél. A régiós devizák általában gyengültek tavaly az euróval szemben, a leértékelődés mértéke azonban a forintéval összehasonlítva kisebb mértékű volt, sőt a román deviza kifejezetten stabilnak bizonyult. A 2021-es év kezdetével a forint árfolyamának alakulása továbbra is vezető gazdasági téma, s az, hogy mire számíthatunk - folytatódik-e az árfolyam leértékelődésének az elmúlt években látott tendenciája, stagnálunk, vagy pedig van esély az erősebb forintra - örökzöld téma marad.

A tavalyi év mindenképpen rendkívülinek számított a pénz- és tőkepiacokon is a koronavírus-járvány által okozott rendkívüli egészségügyi és gazdasági helyzet következtében. Szinte már közhely, de továbbra is elmondhatjuk, hogy kis és nyitott gazdaság lévén devizánk árfolyama erősen kitett a globális kockázati étvágyban bekövetkező változásoknak. Az aktuális járványügyi helyzetről, a járvány terjedéséről, az első és a második hullámról, majd később a vakcina megjelenéséről szóló hírek az év során döntően hatottak a globális kockázatérzékelés alakulására.

Természetesen emellett voltak magyar-specifikus árfolyamot befolyásoló tényezők: az MNB monetáris politikájában és eszköztárában bekövetkező váratlan változások, az infláció változékony alakulása, a növekedési kilátások körüli óriási bizonytalanságok, a költségvetés romló helyzete, majd már az év vége felé az EU-val kialakult – de végül nyugvópontra jutó vita – a jogállamiság kérdésköre kapcsán.

A rendkívüli évben azonban összességében a járványhelyzet „mindent vitt”, és döntően befolyásolta a kockázatérzékelést, így valamelyest elterelődött a figyelem a gazdaság szorosabban vett fundamentumairól. Meglátásunk szerint így az idei évben –a járványhelyzet és az átoltottsági adatok remélhetőleg bekövetkező javulásával párhuzamosan – az alap makromutatók értékelése már inkább előtérbe kerülhet a piacokon.

A fundamentális helyzet pedig szerintünk összességében nem feltétlenül indokolja a forintárfolyam további jelentősebb leértékelődését, de felértékelődését sem.

Mire gondolunk, amikor a fundamentumokról beszélünk? Elsősorban természetesen az effektív kamatszintre, hiszen a rövid oldali kamatok, illetve a kamatvárakozások alakulása az, ami rövidebb távon hat az árfolyamra. A monetáris politikai eszköztár 2020-ban jelentős mértékben átalakult, melynek eredménye mostanára érdemben magasabb kamatszint lett.

2021-ben szerintünk nem várható jelentősebb "újrakalibrálás" az eszköztárban, azaz úgy tűnik, hogy az egyhetes betéti eszköz továbbra is megmaradhat kvázi irányadó instrumentumnak. Ennek kamata jelenleg a kamatfolyosón belül meglehetősen széles sávban mozoghat, így az MNB akár heti szinten is szigoríthat az effektív kamatokon, amivel hatékonyan védhető a forint egy esetleges hirtelen leértékelődés esetén.

Emlékezhetünk rá, hogy a tavaly szeptember végi turbulens helyzetben egy egyszeri 15 bázispontos emelése az egyhetes betéti kamatlábnak végül is elengedőnek bizonyult. Mindemellett az MNB most már egy ideje arra is figyel, hogy tompítsa a korábban a negyedév végén jellemző implikált forinthozam-csökkenéseket, amelyek áttételesen gyengítették a hazai devizát. A Monetáris Tanács kommunikációjában is az óvatosságot, a stabilan nulla feletti kamatszint szükségességét hangsúlyozza, aminek minden részpiacon érvényesülnie kell. Figyelembe véve az infláció idei évre várható jelentős változékonyságát, az alapkamat és az egyhetes betéti eszköz kamata közötti különbség akár hosszabb ideig is fennmaradhat.

A hazai monetáris politikának tehát sikerült mind a rövid kamatokat, mind a kamatvárakozásokat egy relatíve - tehát a globális és a régiós tendenciákhoz mérten - magas szinten stabilizálnia.

Ez a monetáris politikai hozzáállás meglehetősen eltér a koronavírus válság előtt tapasztalttól, amikor a jegybank a többletlikviditás folyamatos kiszorításával, s a negatív kamatozású egynapos betéti eszközbe való „kényszerítésével” többször is igen mély szintre nyomta az effektív kamatokat, ami értelemszerűen folyamatosan gyengítette a forintot. A jelenlegi keretrendszerben viszont a bankközi piacon mutatkozó többletlikviditást a jegybank – egyelőre lényegében a piaci szereplők igényeinek megfelelően – hajlandó az egyhetes betétben elhelyezni. Ha a jegybank korlátozná a befogadott mennyiséget, ezzel enyhítené a monetáris kondíciókat, ami gyengíti a forintot. A bizonytalan inflációs kilátások és az inkább felfelé mutató inflációs kockázatok miatt azonban sem ez a lépés, sem a betéti kamat csökkentése nem tűnik jelenleg indokoltnak.

Hozzátehetjük mindehhez, hogy annyi év deflációs nyomása után mintha a globális piacokon is kezdene megjelenni a magasabb inflációtól való félelem. Az idei évre várható magasabb globális infláció mögött részben technikai okok állnak – leginkább a bázishatás – tehát még egyáltalán nem biztos, hogy egy tartósan emelkedő inflációs pályára fog a világ ráállni. Mindenesetre izgalmas kérdése lehet az idei évnek, hogy ha mégis lesz pozitív inflációs meglepetés, a vezető jegybankok elindítnak-e valamilyen kamatnormalizációt, mert ha igen, akkor devizájuk stabilan tartásához a régiós jegybankoknak is lépniük kell.

A magasabb kamatszint és stabilabb árfolyam viszont akár ellentmondásba is kerülhet a nálunk a válság kitöréséig középpontban lévő "magas nyomású gazdaság” koncepciójával.

Erről az elmúlt időszakban az benyomásunk támadhatott, hogy értelemszerűen együtt jár az árfolyam folyamatos és kontrollált leértékelődésével. Ezt a monetáris politikai dilemmát azonban véleményünk szerint nem feltétlenül az idei év fogja feloldani.

A rövid lejáratú kamatok és hozamok alakulása mellett az egyensúlyi helyzetkép, leginkább a folyó fizetési mérleg alakulása lehet még fontos árfolyamot befolyásoló faktor az idén. Az áruexport tavaly tavaszi összeomlása és a külföldi turizmus hiánya 2020-ra jelentős fizetési mérleg romlást sugallt. Ezen pesszimista várakozások azonban végül is nem igazolódtak, leginkább azért, mert az ipari export teljesítménye lényegében ellenállt a járvány őszi hullámának. Eközben a belső kereslet (fogyasztás, beruházás) mindvégig nyomott maradt, ami alacsonyan tartotta az importszámlát. Bár a negyedik negyedéves folyó fizetési mérleg adatokat még nem ismerjük teljes egészében, az elérhető előzetes havi adatok alapján nem tartjuk kizártnak, hogy végül is a tavalyi évben – minden előzetes várakozás ellenére – pozitív maradt a folyó fizetési mérleg egyenlege, ami devizaárfolyamot támogató tényező.

Az elkövetkező időszak nagy kérdése, hogy tartósan is jó helyzetben marad-e a fizetési mérleg, vagy csak eltolódott a várt romlás.

Az idei évre várt növekedési korrekció a belső kereslet, a fogyasztás és a beruházások élénkülésének oldaláról érkezhet, ami emelheti az importszámlát. Az viszont, hogy milyen mértékben, egyelőre nehezen látható, s többek között attól is függ, hogy a tervezett növekedésélénkítő állami beruházások milyen ütemben valósulnak majd meg. A szolgáltatások esetétben a turizmus helyreállása marad a kulcskérdés, ami várhatóan, egy lassú, elhúzódó folyamat lesz. Amennyiben az áruexport pozitív korrekciója folytatódik, a fenti hatások eredőjeként a folyó fizetési mérleg enyhén deficites lehet az idén, valószínűsíthetően semleges hatást gyakorolva a forint árfolyamára. Az államháztartás oldaláról mutatkozó magasnak mondható finanszírozási igény és a lassú konszolidáció viszont inkább a forint felértékelődése ellen hathat.

Zárszóként ne feledkezzünk meg a nemzetközi hatásokról sem. Az euró/dollár árfolyamának változásai az eddigi tapasztalatok alapján sokszor önmagukban is magyarázzák az euró/forint árfolyam mozgásait. A dollár felértékelődése hagyományosan a kockázatérzékelés romlását jelzi a piacon, ami általában együtt jár a forint gyengülésével. A tavalyi év viszont összességében egy látványosabb dollárgyengülést hozott, ami leginkább a Fed nyáron bejelentett, lazábban értelmezett monetáris politikai céljai indítottak el. Eközben azonban az Eurózónában is lazák a monetáris kondíciók, s az euró további erősödése az Európai Központi Banknak sem érdeke a lehetséges dezinflációs hatások miatt.

Jelenleg a piac sem prognosztizál sem további jelentős euróerősödést, de gyengülést sem. A monetáris kondíciók mindkét régióban lazák, a növekedés pedig várhatóan mindenhol felpattan az idén, a mértékek és az időbeli lefutás viszont mindkét régióban okozhat még meglepetéseket. Jelenleg úgy tűnik, hogy az amerikai gazdasági gyorsabban magához tér a járvány okozta sokkból, ennek az ára azonban a költségvetési hiány és az államadósság további növekedése lehet, ami nem támogat jelentősebb lefelé mutató fordulatot sem az euró/dollár árfolyamban. Így a nemzetközi devizapiacon várhatóan továbbra is mutatkozó kisebb nagyobb kilengések az idei év folyamán is hozhatnak izgalmakat a forintpiacra is.

