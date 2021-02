Térképen mutatjuk, milyen sok embert érint Joe Biden mesterterve

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A demokraták évek óta ígérik, hogy a szövetségi szintű minimálbért 15 dollárra emelik, amit Joe Biden most vélhetően meg is tesz. Az Economic Policy Institute most interaktív ábrán mutatja, hogy ez hány ember jövedelmét érinti az egyes államokban. A térképen látszik, hogy főleg a republikánus többségű államoknak kedvez az intézkedés.