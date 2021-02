A forradalom közepén csapott le a járvány, ami sosem látott káoszt okozott

Hornyák József Cikk mentése Megosztás

A koronavírus-járvány hatásai éppen akkor ütöttek be, amikor a világ egyébként is egy kifejezetten gyors átalakulási folyamaton ment keresztül – mondta a Portfolio-nak Sinkó Ottó, a Videoton társ-vezérigazgatója, aki szerint nem csoda, ha ilyenkor termelési zavarok lépnek fel. Az elektronizáció felhajtja a chipek iránti keresletet, miközben Európa és Amerika sok éve kiszervezte a termelést olyan országokba, ahol elméletileg olcsóbb a gyártás. Ennek hatására először azok a cégek kerülnek bajba, ahol just in time termelési modellel dolgoznak. Ma már egyre inkább úgy tűnik, hogy a gazdasági, költséghatékonysági szempontoknál fontosabbá kezd válni a politikai, geopolitikai szempontrendszer. Éppen ezért kifejezetten nagy átalakulás előtt állhat a globális ipar.