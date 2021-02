Kellemetlen adatok érkeztek: szerény volt a koronás karácsony

2020. decemberben a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene (naptárhatástól megtisztítva) 4%-kal csökkent az előző év azonos időszakihoz képest. Az előző hónaphoz viszonyítva ( szezonális és naptárhatástól megtisztítottan) 0,2%-os visszaesést jelzett a KSH.

A koronavírus járvány kitörésekor elszenvedett sokk óta ez volt az első alkalom, hogy a kiskereskedelmi forgalom az előző hónaphoz képest visszaesett. Bár már a megelőző hónapokba is érezhető volt, hogy a korrekció lassul, de a visszaesés így is kellemetlen meglepetésnek mondható.

A visszaesés mögött elsősorban a járvány második hulláma kapcsán meghozott korlátozó intézkedések állnak. Elsősorban a kereslet eshetett vissza az óvatossági motívumok miatt, de kisebb mértékben szerepet játszhatott kínálati tényezőként a boltok korábbi zárása. (A vendéglátás nem szerepel a kiskereskedelmi statisztikában, ott természetesen az erőteljes kínálati sokk, a bezárások vetették vissza a forgalmat - a kiskereskedelmi szegmensnél sokkal drasztikusabban.)

A korlátozásokat novemberben vezette be a kormány, de az ősz utolsó hónapjában még így is emelkedni tudott a kiskereskedelmi forgalom. A karácsonyt is magába foglaló, kiskereskedelmi szempontból nagyon intenzív decemberi visszaesés éppen ezért mondható kissé meglepőnek.

Az éves változást mutató indexek alapján a nem-élelmiszer jellegű kiskereskedelmi forgalom esése játszotta a főszerepet. Decemberben az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 1,9%-kal nőtt, míg a nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 9,3, az üzemanyag-kiskereskedelemben 11,9%-kal csökkent az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakihoz képest.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmán belül a volumen csökkent az iparcikk jellegű vegyes- (3,5%), a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszer- (4,8%), a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk- (13%), a bútor-, műszakicikk- (20%), a használtcikk- (31%), valamint a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben (-32%). Ugyanakkor az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 9,4%-kal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 24%-kal bővült, folytatva az évek óta tartó tendenciát. Mindez arra utal, hogy a lakosság a második járványhullám hatására elbizonytalanodott a fogyasztási lehetőségeit illetően, illetve a betegség megelőzése érdekében a kisebb fogyasztását is az online térbe terelte át. Az üzemanyagforgalom visszaesése nem meglepő, a szállítási és utazási célú kereslet egyaránt csökkent a lezárások hatására.

A friss adat némiképp rontja a negyedik negyedéves gazdasági növekedés körül kialakuló óvatos (és relatív) optimizmust. A kormány igen jelentős visszaesést vár a hivatalos prognózisában, ugyanakkor a már megjelent előzetes európai GDP-növekedési adatok a várakozásoknál kisebb visszaesést hoztak.

Ez alapján Magyarországon is nagy eséllyel jobb lehet majd az utolsó negyedéves GDP, mint amekkorára a második hullám kitörésekor számítani lehetett. Ezt az ipari és építőipari havi részadatok is alátámasztják - ebbe a képbe rondított bele kissé a mai kiskereskedelmi adat. Még így is nagyon valószínű, hogy a kormány által 2020-ra várt 6,5%-os éves átlagos GDP-visszaesésnél kisebbet fogunk látni, valószínűleg 6% alattit.

Az idei kiskereskedelmi kilátások összességében jóval kedvezőbbek, bár természetesen a korlátozások az év elején még sokat fékeznek. A szakértők többnyire azt várják, hogy a feloldás után a háztartások elhalasztott kereslete nagy erővel jelenik majd meg a boltokban, amire az egyre gyarapodó betétállomány is utal.

