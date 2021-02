Koronavírus: 93-an elhunytak, 1652 új fertőzöttet regisztráltak

1652 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 371 988 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 93 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 12 832 főre emelkedett.

1652 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ennél magasabb értéket utoljára január közepén láthattunk. Az elmúlt 24 óra statisztikájával együtt 371 988 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. A fertőzöttek számának alakulásában ezzel folytatódott az esetszámok enyhén emelkedő trendje.

3648 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 289-en vannak lélegeztetőgépen, utóbbiak száma meredeken emelkedik, utoljára 2 héttel ezelőtt voltak a jelenleginél többen lélegeztetőgépen.

Elhunyt 93 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 12 832 főre emelkedett. Ezzel a 7 napos mozgóátlag alapján az elhunytak száma stagnál, viszont a napi statisztika kiugró volt, az elmúlt napok alacsonyabb halálozási számai után újra a január végi szintre ugrott az elhunytak száma.

Eddig 249 687 fő kapott oltást, közülük 84 452 fő már a második oltását is megkapta. Az első oltást a lakosság közel 2,6 százaléka kapta meg. Az egészségügyi dolgozók kampányszerű oltása lezárult, és az idősotthonokban, bentlakásos szociális intézményekben is már 82 ezren éltek az oltás lehetőségével. Ma kezdődik védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása. Vasárnapi határidővel minden háziorvosi praxisból 6 idős embert kórházi oltóponton oltanak be, ezen felül 1080 háziorvos maga is beolthat 10-10 regisztrált idős embert. A terv szerint több mint 30 ezer idős embert oltanak be a következő napokban kórházi oltópontokon és tízezret maguk a háziorvosok.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 274 308 fő, az aktív fertőzöttek száma 84 848 főre csökkent.

Népességarányosan nem látunk nagyon erős különbségeket a megyék fertőzöttsége között, általánosságban elmondható, hogy a dunántúli térségben több az új regisztrált eset, de erős fertőzési góc nem látszik az adatokon. Ugyanakkor az is elmondható, hogy a vírus az ország egész területén jelen van.

