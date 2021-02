Kínai koronavírus-vakcina Magyarországon: furcsa dolgokra bukkantunk

Az OGYÉI honlapján gyakorlatilag minden információ elérhető a nyugati vakcinákról. Az orosz vakcináról már kevesebb az információ, a kínairól pedig semmilyen közlemény nincs. Pedig az OGYÉI a kínai Sinopharm vakcináját is engedélyezte.

Magyarországon folyamatosan oltják az időseket a Pfizer/BioNTech és a Moderna koronavírus elleni vakcinájával. A hétvégén megérkezett az AstraZeneca vakcinájának első szállítmánya is, amellyel a 60 év alatti krónikus betegek oltása kezdődik meg hamarosan. Mindhárom vakcinát jóváhagyta az Európai Gyógyszerügynökség (EMA), a vakcinák pedig az EU-s beszerzés keretein belül jutnak el Magyarországra. Hazánk azonban engedélyezte az orosz Szputnyik V oltóanyagot és a kínai Sinopharm cég vakcináját is (ezeknek nincs EU-s jóváhagyása jelenleg), amelyekkel hamarosan szintén indulhat majd az oltási folyamat.

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján több dokumentumot is találhatunk az egyes nyugati vakcinákról. Írnak többek között a feltételes forgalomba hozatalról, illetve a Moderna esetében a jóváhagyási folyamatról is. Részletesen bemutatják a vakcinák hatékonyságát, és még azt is leírják, hogy hogyan kell beadni, két dózis esetén pedig mennyi időnek kell eltelnie az első és a második vakcina beadása között. Az is le van írva, hogy hogyan működnek ezek a vakcinák.

Az AstraZeneca vakcinájával kapcsolatban már kevesebb információ érhető el az OGYÉI honlapján. Ez volt az az EU-s megállapodás keretein belül érkező vakcina, amelyet az OGYÉI engedélyezett az EMA előtt néhány nappal. Igaz, ettől nem jutott el hamarabb Magyarországra az AstraZeneca vakcinája. Azt mi is az EU-s megállapodás alapján kapjuk.

Az orosz Szputnyik V típusú vakcinával még inkább sötétben tapogatóznak, akik ellátogatnak az OGYÉI honlapjára. Ha rákeresünk arra, hogy "Szputnyik V", akkor egyetlen közleményt találunk, amely szerint minden gyártási tételt külön ellenőriznek majd. Ezt azért adta ki az OGYÉI, mert a sajtóban megjelent, hogy hazánkban nem voltak klinikai vizsgálatok, illetve a magyarországi engedélyezés során sem volt minden gördülékeny.

Az OGYÉI azonban még nem döntötte el, hogyan fogja írni az orosz vakcina nevét, ugyanis ha arra keresünk rá a honlapon, hogy "Sputnik V", akkor találunk még egy-két dokumentumot. Az egyik az közlemény, amelyben az AstraZenecának az engedélyezését is bejelentették. A másik pedig az, amelyben arról írnak, hogy nem igaz, amit Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mondott az orosz vakcináról. Hogy mégis mi az igaz az orosz vakcina kapcsán, az az OGYÉI honlapjáról nem derül ki, ugyanis nincs olyan részletes tájékoztatás róla, mint ami a nyugati vakcinák esetében elérhető. Az OGYÉI az orosz vakcináról leginkább a közmédiában beszél.

Ennél is furcsább a kínai Sinopharm vakcinájának az esete. Müller Cecília országos tisztifőorvos január végén közölte egy sajtótájékoztatón, hogy az OGYÉI engedélyezte a kínai Sinopharm vakcináját is. Az is kiderült, hogy Magyarország 5 millió adagot vásárol ebből, ami 2,5 millió ember oltására elég. Az OGYÉI honlapján mindezidáig semmit sem találhatunk a kínai vakcináról. Engedélyezésről szóló közleményt tehát az engedélyezés után több mint egy héttel sem találtunk, illetve a kínai Sinopharm vakcináról szóló tájékoztató sem elérhető a honlapon (hatékonyság, alkalmazás, ellenjavallat, tárolás stb).

Az OGYÉI honlapjának találati listája a "Sinopharm" keresőszó beírása után február 7-én, délben.

Az OGYÉI azt ígérte, hogy nyilvánosságra fogják hozni az orosz és a kínai vakcina dokumentációját.

Címlapkép: Getty Images