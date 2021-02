Ukrajna bejelentkezett a „horvát” LNG-re, Magyarországgal tárgyalnak

Miután a külföldi országok közül korábban jó ideig csak Magyarország jelezte érdeklődését a horvát LNG-terminál, illetve az ezáltal az orosz gázzal szemben kínált alternatíva iránt, úgy tűnik, most már Ukrajna is szeretne részesülni az új beszerzési útvonal és forrás jelentette előnyökből.

Az energiaellátás területén Ukrajna együttműködése Magyarországgal meglehetősen robusztus, és garantált kapacitásallokációkról tárgyalunk Magyarország-Ukrajna irányban annak érdekében, hogy hozzáférjünk a horvát LNG-terminálhoz Krk szigetén - fogalmazott Olga Bielkova az ukrajnai földgázszállítási rendszerüzemeltető kormányzati és nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója az Atlantic Council amerikai atlantista think tank hírportálján. Ahogy fogalmaz, Ukrajna számára hosszú távú célkitűzés a cseppfolyósított földgáz (LNG) hozzáadása az importmixhez az ellátás diverzifikálása érdekében, ezért a horvátországi mellett a törökországi, görögországi és lengyelországi LNG-terminálok jelentette lehetőséget is mérlegelik.

Noha ennek oka, az orosz gáztól való függetlenség megteremtésének szándéka évek óta meghatározza az ukrán energiapolitikát, a konkrét, krki terminálra irányuló ukrán érdeklődés azonban újdonságnak tűnik.

Az idén év elején átadott beruházás sok-sok éven át éppen az érdeklődés hiánya miatt holtponton lévő ügye kapcsán Ukrajna mindeddig nemigen hallatta hangját, igaz, a kereskedők kapacitáslekötésre vonatkozó döntései mögött már ott lehetett a potenciális ukrán igény kielégítésének szándéka is.

A Krím-félsziget 2014-es orosz megszállását követően Ukrajna igyekezett leépíteni az orosz gáz importját, de ez eddig csak közvetett módon jött össze, ugyanis a Magyarország, Lengyelország és Szlovákia irányából érkező gáz zöme még mindig orosz eredetű. Ukrajna ugyan jelentős, évi 20 milliárd köbméter körüli saját gáztermeléssel is rendelkezik, ám mivel fogyasztása 30 milliárd köbméter körül alakul, a különbözetet kénytelen külföldről beszerezni. A saját kitermelést viszont annak ellenére nem sikerült fokoznia, hogy az erre vonatkozó politikai célokat legalább egy évtizede kijelölte, nem kis részben éppen az Oroszországgal való rossz viszonyból fakadó politikai és gazdasági bizonytalanság miatt, ám ez elriasztotta a beruházásoktól a külföldi társaságokat. 2020-ban néhány százalékkal még csökkent is a belföldi kitermelés, melynek a kormány új termelésmegosztási egyezményekkel (PSA) igyekszik lendületet adni.

A térség orosz gáztól való függetlenedésében egyelőre viszonylag szerény kapacitása (2,6 milliárd köbméter/év) mellett is jelentős szerepet játszhat a horvát LNG-terminál, hiszen megvalósításával a régió gázrendszere olyan új betáplálási ponttal gyarapodott, amely számos irányból képes új forrást bevonni az ellátásba. Bár a kapacitás a 10 milliárd köbméter körüli éves magyar gázigényhez mérten sem hatalmas, szakértők szerint mégis javítja a térség Oroszországgal szembeni alkupozícióját. A terminál az EU forrás- és útvonal-diverzifikációs törekvéseibe is illeszkedik, és az Észak-Déli Gázfolyosó egyik végpontjaként a közép- és délkelet-európai energetikai összeköttetésekről szóló kezdeményezés (CESEC) egyik prioritásprojektje. Az LNG orosz gázhoz mért relatív drágasága, valamint utóbbi megbízható és bőséges rendelkezésre állása miatt ugyanakkor a régió országai sokáig nem mutattak érdeklődést a fejlesztés iránt, aminek főszerepe volt abban, hogy az első tervek kidolgozását követően több mint 25 évnek kellett eltelnie üzembe állásáig.

Noha a projektet hasonló okokból az EU is támogatásra méltónak találta, és 101,4 millió euró pénzügyi forrással hozzá is járult a terminál megvalósulásához, amihez végül a horvát kormány - illetve az LNG Hrvatska vállalat és az ország vezető gáz- és árampiaci állami vállalatai (HEP, Plinacro) - is hozzátettek mintegy 100 millió eurót, mégis, jó ideig maga Horvátország sem volt túl lelkes az ügyet illetően. Úgy tűnt, a térség államai közül csak Magyarország favorizálja igazán a terminál megépítését, és korábbi értesülések szerint a magyar kormány akár a terminál többségi tulajdonának megvásárlásával is biztosítaná a megvalósítást. A projekttel szembeni jelentős, nagyrészt környezetvédelmi és turisztikai okokra hivatkozó helyi civil ellenállás mellett a Mol-INA-ügy miatt feltüzelt horvát politikai csatározásokban is téma lett a beruházás, és olyan állítások is elhangzottak, melyek szerint a terminál elsősorban Magyarország érdekeit szolgálja.

Végül, nem kis részben a magyar szándéknyilatkozatok és erőteljes igény nyomán a horvát kormányzati támogatásról való döntést követően elkezdődhetett az építkezés. Az eredeti tervekben szereplő nagyobb kapacitású szárazföldi helyett Horvátország egyelőre csak egy kisebb, évi 2,6 milliárd köbméter kapacitású úszó LNG-terminál telepítéséről határozott, azonban ez sem kelt el túl gyorsan - és az is nagyrészt csak a magyarországi, illetve magyar kötődésű társaságok által tett kapacitáslekötéseknek köszönhetően. Ahhoz, hogy az adriai cseppfolyósgáz-terminál kifizetődő legyen, legalább 1,5 milliárd köbméter/év kapacitás értékesítésére volt szükség, és az előbbiekkel, illetve az INA horvát olajvállalattól, továbbá a Horvát Elektromos Művektől (HEP) érkezett ajánlatokkal együtt a kapacitás 80 százaléka - közel 2 milliárd köbméter - lekötésre is került.

A horvátországi Krk LNG visszagázosító terminál 2021. január 4-én állt üzembe, amikor is sikeresen lefejtették az első cseppfolyósított gáz (LNG) szállítmányt, melyet a Magyar Földgázkereskedő Zrt. (MFGK) horvátországi leányvállalata számára le is szállítottak - közölte az MTI-vel az MVM Csoporthoz tartozó földgázkereskedő társaság. A Tristar Ruby nevű, 289 méter hosszú és 44 méter széles tankerhajó január 1-jén kötött ki a terminálban 91 millió köbméter gázegyenértékű LNG szállítmánnyal.

Jó és rossz

Ukrajna tavaly az első három negyedévben összesen körülbelül 15 milliárd köbméter gázt importált nyugati szomszédaitól, zömét - 9,7 milliárd köbmétert - Szlovákiától, míg a fennmaradó részt Lengyelország és Magyarország biztosította. Az biztos, hogy a szállítások az idei év elején is folytatódtak, január első felében pedig Magyarországról importálták a legnagyobb, összesen közel 200 millió köbméteres mennyiséget.

Az ukrán és a régiós gázhelyzet mind összetettebbé válik, ahogyan újabb útvonalak és források lépnek be az ellátásba. Közben Moszkva tudatosan és előre bejelentett módon csökkenti az egykor kizárólagos európai ellátási tranzitútvonalnak számító Ukrajna jelentőségét, így a 2000-es évek elején még közel 140 milliárd köbméteres éves szállítmány 40 milliárd köbméterre csökken 2021-2024-ben, a folytatás pedig még bizonytalanabb. Kiiktatásával (és az Északi Áramlat 1-2, valamint a Török Áramlat megépülésével) Kijev jókora tranzitdíjtól esik el, ettől függetlenül a fogyasztása saját termelésből nem fedezhető részét és a jelentős, nagyrészt a több mint 30 milliárd köbméteres tárolói kapacitásából megvalósított reexport szükségleteit kielégítő importlehetőségei nem szűkülnek. A gyakorlatilag bármilyen forrást bevonni képes krki terminál mellett már az azeri gázt szállító Déli Gázfolyosó is üzembe állt, az említett Észak-Déli Gázfolyosó fontos részét képező magyar-szlovák interkonnektor kapacitását is bővítik, vagyis a kelet-közép-európai gázhálózat egyre sűrűbbé válik, érdemben diverzifikálva a térség gázellátását.

Ez az ukrán gazdaságra kettős hatással jár: egyszerre jó és rossz is számára, mert míg tranzitországi súlyának további lehetséges csökkenése felé mutat, saját gázellátása biztosítása szempontjából pozitív fejleménynek tekinthető.

Ez az ellentmondásosság és az ebből fakadó energiapolitikai dilemma szerepet játszhatott abban is, hogy Kijev korábban nem mutatott különösebb érdeklődést a horvát LNG-terminál iránt, miközben azért korábban is szorgalmazta új ellátási források bevonását.

A jelenlegi „robusztus” magyar-ukrán energetikai együttműködést – Magyarország nagy mennyiségű villamos energiát is importál Ukrajnából – még érdekesebbé és értékesebbé is teszi az, hogy a két ország diplomáciai viszonya ugyancsak feszültté vált az elmúlt években, amiben Moszkvának is van némi szerepe. Az egyébként szintén a kelet-ukrajnai orosz agresszió miatt megalkotott, de a magyar kisebbség anyanyelv-használati jogát is korlátozó ukrán oktatási és nyelvtörvények miatt a magyar kormány évek óta blokkolja Ukrajna NATO-csatlakozását, miután Magyarország közel három évtizede az elsők között ismerte el a szovjet utódállam függetlenségét. Eltekintve attól, hogy a 2000-es évek gázválságai idején nem csak az oroszok zárták el a csapot, de Ukrajna is megdézsmálta az Európának – ezen belül Magyarországnak - szánt szállítmányt, majd a 2010-es években egy ideig állítólag Magyarország is akadályozta az ukrán gázimportot, az energiapolitika területén a két ország kooperációja szorosnak és stabilnak mondható.

