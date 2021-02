Koronavírus: 10 naponta duplázódik a brit vírusmutáció Amerikában

Egy friss tanulmány szerint az eredetileg a briteknél azonosított koronavírus-variáns még alacsony szinten van Amerikában, de nagyjából 10 naponta duplázódik az esetszám – írja a CNBC.

A tanulmány szerint nagyjából 10 naponta duplázódik a brit variánssal fertőzött emberek száma az Egyesült Államokban, de a számuk még mindig alacsony. Múlt hónapban az amerikai CDC közölt arról egy prognózist, hogy márciusra a legfertőzőbb vírusvariáns lesz a domináns törzs az USA-ban.

A mostani kutatás eredményei szerint az USA-ban még mindig van esély arra, hogy ne szabaduljon el teljesen a brit vírusvariáns, de ehhez határozott és azonnali egészségügyi lépések kellenének. Ha ez nem történik meg, akkor pár hónapon belül Amerikában is megugorhat a fertőzés- és halálozási szám az agresszív mutáció miatt.

Az USA-ban a múlt heti fertőzések 3,6%-áért felelt a brit vírusvariáns, igaz, ennek detektálásában még lenne hova fejlődni. Az viszont most is látszik, hogy az agresszívebb törzs leginkább közösségi fertőzés útján terjed, főként a repülőutak alkalmával. Ilyen volt a karácsonyi időszak is belföldön, amikor sokan repültek az országban.

