Koronavírus: nem sokat ér az AstraZeneca Dél-Afrikában, a horvátok 65 év felett is oltanak vele

A Portfolio frissített kalkulációi szerint a járványügyi korlátozásokról szóló március eleji kormánydöntéskor még csak legfeljebb 16-18% körül, az április eleji újabb kormánydöntéskor pedig legfeljebb 32-41% között lehet az első koronavírus elleni oltásukhoz már hozzájutottak, illetve a természetes védettséget élvezők aránya. Az utóbbi széles tartomány jól érzékelteti a nagy bizonytalanságot, de egyúttal azt is, hogy addigra már viszonylag magas lehet az átoltottság, így az az egyik fő - sokaknak talán meglepő - következtetésünk, hogy a kormány helyett valójában inkább a magyar emberek döntik el, hogy mikor oldhatók fel a korlátozások éppen azzal, ahogy a vakcinákhoz, azok között is a keleti vakcinákhoz hozzáállnak. Ha ugyanis a milliós tételben megérkező orosz és kínai készítményekkel csak viszonylag kevesen élnének, akkor április elejéig még nem tudna olyan magasra futni az átoltottság, hogy biztonságosan fel lehessen oldani a legtöbb korlátozást, így annak potenciális ideje is legalább néhány héttel későbbre tolódhat.