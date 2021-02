Koronavírus-védőoltások: várólistákat vezet be Románia

Várólistákat vezetnek be Romániában a koronavírus elleni oltás internetes előjegyzési portálján, a feliratkozókat pedig SMS-ben vagy e-mailben értesítik arról, hogy mikor kerülnek sorra az általuk kiválasztott oltóközpontban - jelentette be keddi sajtóértekezletén Valeriu Gheorghita katonaorvos, az oltási kampány koordinátora.

Romániában - az egészségügyi dolgozók után - a mostani második fázisban a 65 év felettieket, a krónikus betegeket és a kulcsfontosságú ágazatok dolgozóit oltják be, de a vakcinahiány miatt az utóbbiak korábban lefoglalt időpontjait átütemezték, az előjegyzési portálon pedig már hetek óta nem lehetett időpontot foglalni.

A koordinátor elmondta: kénytelenek voltak az előjegyzéseket korlátozni, hogy biztosítani tudják a 65 év feletti és veszélyeztetett emberek oltását, valamint az emlékeztető vakcina beadását mindenki számára, aki az első adagot már megkapta. Szerdától azonban újra megnyitják az előjegyzési lehetőséget a második szakaszban oltásra jogosult valamennyi társadalmi csoport számára - ígérte.

Romániába eddig csaknem 1 millió 236 ezer adag koronavírus elleni vakcina érkezett az EU-ban jóváhagyott oltóanyagokból. Bár az előjegyzés során a jelentkező nem választhatja ki, melyik gyártó vakcináját akarja megkapni, aki ragaszkodik valamelyikhez a három oltóanyag közül, elérheti célját.

A módszert maga az oltáskampány vezetője magyarázta el. Gheorghita rámutatott: a rendszer nem közli ugyan a jelentkezővel, hogy az általa kiválasztott oltóközpontban melyik vakcinát használják, de ezt ki lehet következtetni abból, hogy hány nappal később kell a második adag beadására jelentkezni. Romániában a Pfizer/BioNTech készítményéből 21 nappal, a Modernáéból 28 nappal, az AstraZeneacáéból pedig 56 nappal később adják be az "emlékeztető" oltást.

Akinek fenntartásai vannak azzal a gyártóval szemben, amelynek a termékét az illető oltóközpontban használják, lemondhat az előjegyzésről, és másutt is próbálkozhat, persze fennáll a veszélye, hogy sehol sem talál már szabad időpontot - magyarázta a koordinátor.

Az országban több mint 660 ezer embert oltottak be koronavírus ellen, közülük 230 ezren a második, "emlékeztető" dózist is megkapták. Gheorghita szerint ezzel Románia most a harmadik helyen áll az Európai Unióban a száz lakosra jutó beoltottak száma tekintetben. Az előjegyzési portálon jelenleg 529 ezer embernek van előjegyzése az első, 884 ezernek pedig a második adag oltásra.

