Elon Musk az éghajlatváltozás elleni küzdelem jegyében 100 millió dolláros összdíjazású versenyt hirdetett

Az emberiség történelmében az eddigi legnagyobbnak számító díj célja az, hogy felkeltse az újítók figyelmét és ösztönözze őket olyan skálázható szén-dioxid-kivonási megoldások kifejlesztésére, amelyekkel sikeresen felvehető az éghajlatváltozás elleni küzdelem. Az XPRIZE, amely globális vezető szerepet tölt be az emberiség előtt álló legnagyobb kihívások leküzdését célzó, ösztönző erejű versenyek tervezése és lebonyolítása terén, ma bejelentette, hogy Elon Musk és a The Musk Foundation (Musk Alapítvány) szponzorálásával szén-dioxid kivonási megoldások kifejlesztését célzó, 100 millió USA dolláros összdíjazású versenyt hirdet XPRIZE Carbon Removal néven.

A négy éven át tartó globális versenyre a világ bármely tájáról benevezhetnek azok az újítók és csapatok, akik képesnek érzik magukat olyan megoldások kidolgozására és bemutatására, amelyekkel közvetlenül kivonható a szén-dioxid a légkörből vagy az óceánokból, majd a környezetet nem veszélyeztető módon hosszú távon tárolható. A verseny nyertes csapatainak be kell mutatniuk megoldásuknak egy olyan precízen kidolgozott, hitelesített, skálázható modelljét, amellyel naponta 1 tonna CO2 kivonása végezhető el, továbbá meg kell győzniük a zsűrit, hogy megoldásuk gazdaságosan bővíthető olyan szintre, ahol már gigatonnányi szén-dioxid kivonására is alkalmas. A most meghirdetett XPRIZE verseny célja a klímaváltozás elleni küzdelem és a Föld szénegyensúlyának helyreállítását célzó erőfeszítések támogatása olyan hatékony megoldások kifejlesztésének ösztönzésével, illetve e megoldások nagyobb kapacitásúvá alakításában való segítségnyújtással, melyek révén elérhetővé válik a 2050-re kitűzött, évente 10 gigatonna szén-dioxid kivonását előirányzó globális cél.

Valódi, érdemi hatást szeretnénk elérni. Nem pusztán a karbonsemlegesség a célunk, hanem a szén-dioxid-mérleg negatívba fordítása. A végső cél egy olyan skálázható karbonkivonási megoldás, amely eredményének mérése az 'egy tonnára jutó teljes, azaz a környezetre gyakorolt hatásokat is magába foglaló költség' alapján történik. Ez nem egy teóriák kidolgozását célzó verseny; olyan csapatok jelentkezését várjuk, amelyek valódi, mérhető hatást kifejtő, és a gigatonnányi kapacitási szintre bővíthető rendszereket képesek létrehozni. Bármi áron. Szorít az idő, cselekednünk kell

- hangsúlyozta Elon Musk, a Tesla és a SpaceX alapítója és vezérigazgatója.

A versenyt kihívásnak szánjuk a mérnökök, tudósok és vállalkozók számára olyan karbonkivonó rendszerek kiépítésére és bemutatására, amelyek valóban hatékonyak

- magyarázta Peter H. Diamandis, az XPRIZE alapítója és ügyvezető elnöke.

Azt szeretnénk, hogy olyan alapmodellként ténylegesen napi 1 tonna szén-dioxid hatékony kivonására alkalmas rendszereket láthasson a zsűri, amelyekről bebizonyítható, hogy (költséghatékonyan) skálázhatók, és képesek a gigatonnás teljesítmény elérésére. A verseny célja, hogy olyan szén-dioxid-kivonási megoldások kidolgozására ösztönözzük a vállalkozókat és mérnököket, amelyek közül ez idáig sok csak körvonalakban, tudományos megbeszélések és viták tárgyaként létezett. Azt szeretnénk, ha ezek a rendszerek megépülnének, kipróbálásra, majd hitelesítésre kerülnének. Reméljük, hogy ezzel az XPRIZE kihívással rávehetjük az állami és a magánszektor szereplőit a cselekvésre, és hasonló sikereket érhetünk el, mint a korábbi 10 millió dolláros Ansari XPRIZE versennyel, amelynek eredményeként létrejött a kereskedelmi űrutazási ágazat

Ahhoz, hogy az emberiség elérje a párizsi egyezmény egyik célját, azaz a Föld átlaghőmérséklete emelkedésének 1,5 C alatt tartását az iparosodás előtti szinthez képest, de még a 2 C alatt tartásához is, olyan merész, radikális technológiai innovációra van szükségünk, amellyel nem csak a CO2-kibocsátást tudjuk korlátozni, hanem ténylegese ki tudjuk vonni a levegőből és az óceánokból a már ott lévő CO2-t. Ha az emberiség nem változtat a hozzáállásán, 2100-ra már legalább 6 C-kal emelkedhet a globális átlaghőmérséklet.

A teljes versenykiírás 2021. április 22-én, a Föld napján kerül kiadásra, és ugyanezen a napon nyílik meg a regisztráció lehetősége a versenyen részt venni kívánó csapatok számára. A verseny 4 éven át tart, és 2025-ben a Föld napján ér majd véget. A 100 millió dollárnyi összdíjazás a következő módon kerül kiosztásra:

18 hónap elteltével a verseny bírái a pályázók közül kiválasztanak 15 csapatot, amelyek mindegyike 1 millió dollárt kap terve megvalósítása céljára. Ezt követően egyes mérföldkőnek számító eredmények elérésekor a csapatok ún. "Milestone" (Mérföldkő) díjat kapnak, amelyek a működési költségeik finanszírozását célzó forrásgyűjtés elindításául szolgálnak, mely források felhasználásával megépíthetik a fődíj elnyerését célzó, működő megoldásaikat. Ugyanebben az időszakban összesen huszonöt 200 000 dolláros díj kerül kiosztásra a versenyben részt vevők diákcsapatok legjobbjai számára. A fennmaradó 80 millió dollár a következőként kerül kiosztásra:

Fődíj (1. helyezett): 50 millió dollár

2. helyezett: 20 millió dollár

3. helyezett: 10 millió dollár

A csapatok természetes, mérnöki és hibrid megoldásokkal is pályázhatnak. A verseny bírái négy alapvető kritérium alapján értékelik a csapatokat:

Működőképes prototípus, amely szigorú szempontok alapján hitelesíthetően képes napi 1 tonna szén-dioxid kivonására. A csapat képessége arra, hogy demonstrálja a zsűrinek, miszerint megoldásuk gazdaságosan skálázható a gigatonnás szintre. A verseny fő mérőszáma az egy tonnára eső teljes költség, amelybe minden, a környezeti előny figyelembe vételéhez szükséges tényező beleszámít, továbbá a fenntarthatóság és bármely, hozzáadott értéket képviselő termék; valamint A végső kritérium a kivont szén-dioxid tárolásának (biztonságos elzárásának) időtartama. A minimálisként meghatározott cél 100 év.

Címlapkép: Charley Gallay/Getty Images for E3/Entertainment Software Association