"Kerül, amibe kerül" - Európa szenvedő országát is megmenti a nagy varázsló?

Megoldódni látszik az olasz kormányválság, széles támogatottsággal alakulhat meg a közgazdász Mario Draghi technokrata kormánya. Hatalmasak az elvárások az EKB egykori elnökével szemben, de minden okunk megvan azt feltételezni, hogy valóban a legjobb embert választották az olaszok a 220 milliárd eurós EU-s forrás elosztására. Draghi nem csak jelentős szakmai eredményekkel, de széles nemzetközi beágyazottsággal is rendelkezik, és okkal bírja a politikai paletta széles körének bizalmát. Csodákat persze nem várhatunk, de azért nagy az esély rá, hogy Draghi (vélhetően) rövid kormányzása után Európa nagy betege már legalább a lábadozást megkezdi.

Úgy néz ki, Matteo Renzi egykori kormányfő kísérlete Giueseppe Conte miniszterelnök kigolyózására sikeres volt. Az Öt Csillag Mozgalom (M5S) jogász-politikusának helyét egy igazi technokrata-közgazdász, Mario Draghi, az Európai Központi Bank egykori elnöke veszi át. Draghinak alig van pártpolitikai múltja, az általa vezetett technokrata kormány fő felelőssége a koronavírus egészségi és gazdasági hatásainak mérséklése lesz, valamint az EU-ból az újjáépítési alapon keresztül érkező bő 220 milliárd euró elosztása.

Az már elöljáróban kijelenthető, hogy Draghinál nem találhattak volna alkalmasabb jelöltet a feladatra.

Mindez nem jelenti azt, hogy a feladat könnyű lesz. Draghi nem klasszikus pártpolitikus, és bár kormányának lesz egy erőteljes technokrata irányvonala, nem úszhatja meg, hogy az őt támogató pártok néhány prominens politikusát beemelje a kormányba. A támogatók köre sokrétű: a leglelkesebbnek épp Matteo Renzi látszik, akit az új kormányválság kirobbantásával vádoltak. Renzi most a királycsináló szerepében tetszeleg, és óriási sikernek tekinti, hogy Draghi lesz a kormányfő.

Mario Draghi volt az olasz, aki megmentette az eurót. Most azt gondolom, hogy ő lesz az európai, aki megmenti Olaszországot

- mondta róla Renzi.

Nem ő az egyetlen, aki támogatja a volt jegybankárt. A Demokrata Párt (PD) és Silvio Berlusconi pártjának (FI) támogatására feltétlenül számíthat, de Draghi karizmájáról árulkodik, hogy még az olyan populista tömörülések is vélhetően beállnak mögé, mint a szélsőjobbról középre tartó, föderalista Liga (főleg a párt jelentős bázisát kitevő északi gazdag vállalkozói réteg miatt), valamint a baloldali-populista, korábban a bankokat és az eurót támadó 5 Csillag Mozgalom. Eddig egyedül a szélsőjobboldali Olaszország Testvérei (FdI) jelezte, hogy nem áll be Draghi mögé.

A kormányválság rövid távon elhárult, és Olaszországban nagy eredménynek tekinthető, hogy alighanem sikerült elkerülni a ciklus közbeni választást (igaz, már eddig is 3 kormány követte egymást bő 2 és fél év alatt). Draghi, akit egyébként az államfői posztra szántak 2022 után, viszont így is nehéz, de rendkívül fontos másfél évre számíthat.

Miért ilyen nagy az öröm, hogy Draghi lesz a miniszterelnök?

Draghi tekintélye jelentős, ehhez kétség sem férhet – a karizma azonban nem korábbi politikai szerepéből vagy erős személyiségéből, hanem megkérdőjelezhetetlen szakmai eredményeiből következik. Nagyon kedvelik őt hazájában, az olaszok többségét büszkeséggel töltötte el az EKB élén betöltött szerepe (ekkor kapta a Super Mario becenevet is). Árulkodó, hogy az egymástól markánsan különböző pártok beálltak mögé, de a befektetők is hurráoptimizmussal fogadták a hírt. Múlt szerdán, amikor Draghi neve komolyan felmerült, az olasz tőzsde ugrásszerű emelkedést produkált, felülteljesítve az az európai indexeket.

A most 73 éves Mario Draghi Rómában született, és már az apja is bankár volt. Ő is a közgazdász szakmát választotta, és rendkívül gazdag az életrajza. Miután elvégezte az MIT doktori iskoláját, dolgozott a világbanknál, valamint vezérigazgatóként a Goldman Sachsnál is. Ezután nem sokkal az Olasz Nemzeti Bank elnöke lett 2005-ben, míg 2011-ben át nem vette az EKB elnöki tisztségét. 2019-ig tartó elnöklése egyáltalán nem telt eseménytelenül,

az eurózóna válságának leküzdése miatt az euró megmentőjének nevezik.

Draghi nyíltan kiállt a közös pénz és az európai integráció projektje mellett, az ő nevéhez fűződik a „whatever it takes” szemlélet, amiért (az EKB betű szerinti feladatain túlterjeszkedve) mindent megtett annak érdekében, hogy az eurózóna egyben maradjon. Az ő elnöklése idején eurómilliárdokkal segítették a bajba jutott déli országokat, Görögországot, Ciprust, Portugáliát, a válságkezeléssel pedig egyrészt tabukat döntött le, másrészt jelentősen kibővítette az eszköztárát.

A válság utóhatásainak mérséklése már kevésbé volt sikeres, bár hozzá kell tenni, ennek a megítélése azért nem is ennyire egyértelmű. Draghi vezette EKB-hoz köthető az a szemlélet, hogy a konjunktúra éveiben sem vette le a jegybank a lábát a gázpedálról, és a negatív reálkamatok mellé még elindítottak egy eszközvásárlási programot is (az akkor még szélsőségesen támogató monetáris politika a koronavírus válság miatt Christine Lagarde elnök idején aztán még extrémebb módon támogató üzemmódba kapcsolt).

Az euró megmentése mindenesetre jelentősen javította Draghi reputációját, és mivel az olasz jegybank elnökeként és az EKB vezetőjeként is lemenedzselt két válságot, jó válságkezelői tapasztalatokkal rendelkezik. A New York Times azt írja róla szóló cikkében, hogy Draghit az őt ismerők a végletekig technokrata, megfontolt személyiségnek tartják, aki jó döntéseket tud hozni nagy nyomás alatt is. Erre a jelenlegi helyzetben nagy szükség lesz.

Gond van bőven

A koronavírus okozta válság rövid távú egészségügyi és gazdasági hatásai mindenki számára ismertek, az olasz gazdaságnak azonban tartós, strukturális problémái vannak. Ezekről részletesen múltkori cikkünkben írtunk, e cikk terjedelmébe nem fér bele, hogy újra felsoroljuk őket.

Ehelyett zanzásítva megosztjuk az UniCredit vezető közgazdászának, Erik Nielsennek a Draghi-kormány kapcsán írt gondolatait. Nielsen emlékeztet, hogy Olaszország tartós növekedési gondokkal küzd. Az ország számításaik szerint 2023-ban érheti el a 2019-es kibocsátási szintet, így az OECD országok közül itt húzódhat el leginkább a válság (hasonló módon kalkuláltunk mi is múltkori cikkünkben, mi az előrejelzések alapján 2023-2024 fordulójára láttuk ezt reálisnak).

Hozzátesszük: mivel az olaszok a 2009-es válságot sem heverték még ki teljesen, így 2024-ben de facto a nagy pénzügyi válság előtti szinten áll majd a gazdaság.

Nielsen is emlékeztet, hogy az Olaszországban nem a hatalmas államadósság okoz gondot, hanem a növekedés hiánya (főleg azért, mert az államadósság számottevő részét az EKB birtokolja).

Az olasz gazdaság 2015 és 2019 között 1%-ot nőtt évente. A milánói UniCredit felhívja a figyelmet, hogy ezen időszakban a foglalkoztatottság éves átlagban 0,9%-kal nőtt, azaz szinte egy az egyben ez felelt a GDP-növekedésért, miközben

a termelékenységi ráta éves átlagban 0,1%-kal nőtt csak.

Mindeközben a munkaerőállomány csak 0,3%-ot nőtt átlagosan, hiszen a népesség rohamosan öregszik – azaz hiába nőtt a foglalkoztatottság, ha egyben a függőségi ráta növekedése ezt jelentős részben kompenzálta. 2019-ben 66% volt az aktív korú népességen belül a dolgozó munkaerő állománya, ami Nielsen szerint egy modern gazdaságban nagyon alacsony. Ezen belül a nők foglalkoztatottságai aránya mindössze 57% volt, 12%-ponttal alacsonyabb, mint az eurózóna átlagában. Az UniCredit szerint ilyen aktivitási ráta mellett egyszerűen lehetetlen számottevő növekedést elérni

Mi azonban a dolog másik aspektusára is felhívjuk a figyelmet: a jelentős munkaerőtartalék azt jelenti, hogy a gyors növekedéshez megvan a tartalék az olasz gazdaságban - mindenféle technológiai fejlődés nélkül az országban jelentős növekedést lehetne elérni a munkaerőtartalék mozgósításával, ami egyben jelentős növekedést jelentene a keresleti oldalon is, ami hajtaná a szolgáltatószektort. Mindehhez persze két dologra van szükség – pénzre és akaratra. Az első megvan, a másikra Draghi lehet a garancia.

Draghinak lesz dolga bőven

Az új miniszterelnök előtt álló feladat kettős: egyrészt mérsékelni kell a koronavírus rövid távú hatásait, másrészt célzott intézkedésekkel a strukturális problémákra is választ kell adni. Az első feladat egyszerű: az UniCredit szerint legalább a tavalyi csomagnak megfelelő összegű fiskális támogatásra lesz szükség idén is (ez akkor a GDP 6,5%-át tette ki), vagy ennél is nagyobb, egy némethez hasonló mértékű támogatásra (ami a GDP 8%-ának felel meg). A fiskális támogatásoknak tehát fenn kell maradnia, ugyanakkor jól célzottnak kell lennie. Az is fontos szempont, hogy az intézkedéseknek ideiglenesnek kell lennie. Az olasz vállalatok GDP-arányos eladósodottsága 75%-ra ugrott 2020-ban a 2019-es 69%-ról, így Draghi egyik fő feladata az lesz Nielsen szerint, hogy az állami hitelek kiváltására fokozatosan kiépítse a befektetői bizalmat, hogy a vállalatok a piacról tudják finanszírozni magukat. Draghi személye a befektetői bizalomra önmagában is elegendő. Emellett természetesen a miniszterelnöknek foglalkoznia kell az egészségügyi hatásokkal is, az egyébként európai viszonylatban gyors vakcinálási programot még jobban fel kéne gyorsítania.

A hosszú távú hatásokra adott válaszok viszont sokkal nehezebbek lesznek. Draghinak a válságkezelés mellett az lesz a feladata, hogy tartós növekedési pályára állítsa a gazdaságot. Ehhez rendkívül jól jön az EU újjáépítési alapjából érkező 220 milliárd euró, amelyet áprilisig el kell osztania Draghinak (korábbi cikkünkben bemutattuk, hogy az előző kormány miképp osztotta volna meg a forrásokat). Ahhoz, hogy az olasz gazdaság hosszú távon is növekedni tudjon, elsősorban az állami beruházások növelésére van szükség, amelyek 2019-ben mindössze a GDP 2,3%-át tették ki.

Erik Nielsen arra hívja fel a figyelmet, hogy Olaszország kapcsán semmiképp ne beszéljünk az improduktív beruházások veszélyéről, mert az olcsó források mellett elmulasztott beruházások sok lehetőséget vesznek el a jövő generációktól (az improduktív beruházások veszélyét mi is megemlítettük múltkori cikkünkben). Nielsen szerint az állami beruházások aztán majd beindítják a magánberuházásokat is. Kétségtelen tény, hogy az UniCredit közgazdászának igaza van abból a szempontból, hogy az olasz gazdaság messze van a határaitól, így a multiplikátor-hatás (a korlátokat lebontó reformok esetén) látványos lehet. Nielsen egyébként konkrét lépéseket is megfogalmaz, hogy miképp lehetne beindítani a hosszú távú növekedést. Ezek röviden:

Az állami adminisztrációban fel kell pörgetni a digitalizációt, néhány helyi közszolgáltatást meg kell nyitni a piaci verseny előtt. Egyszerűbbé kell tenni a vállalkozásalakítási és bezárási szabályokat. A bírói rendszer reformja elengedhetetlen, hogy hamarabb le lehessen zavarni a magánperes eljárásokat Javítani kell az oktatás minőségét a magasabb minőségű humánerőforrás végett, az egyetemi diplomákat a piaci elvárásokhoz kell igazítani.

Az biztos, hogy a reformokhoz szükséges forrás rendelkezésre áll.

Mire számíthatunk Draghitól?

Arra nagyon nagy esély mutatkozik, hogy Draghi mindössze egy évet, vagy annál is kevesebb időt tölt kormányon. A korábbi technokrata közgazdász miniszterelnök, Mario Monti kormányzása után megpróbált ugyan a pártpolitikában maradni, de nem volt sikeres a próbálkozás. Az olasz politika túlságosan hektikus, és bár Nielsen listáján nem szerepel, az alkotmányjogi reformokra szintén nagy szükség lenne a fenntartható kormányzás, és ezáltal a tartós gazdaságpolitikai irányvonal biztosítása miatt.

Draghi mögött viszont egy civakodó, világnézetileg heterogén és néhány esetben szélsőséges pártokból álló parlament lesz, akik szó szerint filléres haszonért képesek megbuktatni bármilyen kormányt.

A Draghit övező tekintély természetesen biztosít valamekkora stabilitást, de senki nem fogadjon rá nagy tétben, hogy az egykori jegybankár még a 2023-as választás után is a kormány első embere lesz, erre minimális esély van (annál is inkább, mert a Draghit ismerők szerint a közgazdászt sosem érdekelte a pártpolitika). Remélhetőleg a technokrata kormány addigra már elindítja azokat a szükséges reformokat, amelyek Olaszországot tartós növekedési pályára állíthatják, és amelyekhez az olasz GDP 10%-át kitevő NextGenerationEU-támogatás megadják a lehetőséget. De a következő választásig rendelkezésre álló idő miatt akadhatnak problémák.

Sokan bíznak abban, hogy Draghi szakmai múltja garantálja, hogy az „európai Marshall-segély” a lehető legjobb helyre megy. Már maga a személye is előrevetítheti, hogy Olaszország nemzetközi megítélése javulni fog, és a befektetők várakozása kedvező vele szemben (ennek akkor lenne igazán jelentősége, ha az ország a piacról finanszírozná magát, nem az EKB tolná a kormány zsebébe a pénzt). Draghi egyébként jó személyes kapcsolatot ápol Angela Merkellel és Janet Yellennel, az amerikai pénzügyminiszterrel, egykori EKB-elnökként pedig mély európai beágyazottsággal rendelkezik és széles körű szakmai elismertségnek örvend.

Draghi már jegybankelnökként is úgy nyilatkozott, hogy a befektetők tolerálnák a magasabb olasz államadósságot, ha látnák, hogy a bevont források a humántőke fejlesztésébe, a kritikus infrastruktúrába és a kutatás-fejlesztésbe áramlanak áramlanak, és többször hitet a munkaerőpiac liberalizálása, valamint az elviselhetetlen mértékű és lassú olasz bürokrácia leépítése mellett.

Ezek pont azok az intézkedések, amelyekre most is szükség van, de most a lehetőség és a forrás is adott rá.

Természetesen csodát nem várhatunk Draghitól, már csak azért sem, mert minden bizonnyal rövid kormányzati ciklus áll előttünk. A 2023-as választáson vélhetően minden nagyobb pártnak lesz saját jelöltje, és még mindig nem kizárt, hogy Draghi jövőre köztársasági elnök lesz. Az tehát egy nagy kockázat, hogy Draghinak egyszerűen nem lesz ideje a szükséges reformok beindítására.

Olyan dolgokkal pedig, mint a jogrendszer és a parlamentarizmus reformja, biztosan nem fog foglalkozni, pedig a teljes versenyképességi fordulathoz ezekre is szükség lenne. A termelékenység javulását viszont okkal várhatjuk az eredményei között, ez már csak a tengernyi új forrás miatt is majdnem borítékolható. A technokrata kormánnyal szemben sokan érvelnek úgy, hogy a szintén technokara Mario Monti kormányzása sem hozott érdemi előrelépést, de azért van egy lényeges különbség: míg Montival szemben az volt az elvárás, hogy vágja vissza az állami költekezést, Draghitól pont azt várják, hogy nyissa ki a pénzcsapot – utóbbi sokkal könnyebb, főleg úgy, hogy az országhoz hozzávágnak 220 milliárd eurót, és még el is várják, hogy okosan költse el.

