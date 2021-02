Most még a bázis megmenthet, de aztán elkerülhetetlenül drágul majd az életünk

Januárban még az előző havi szint körül maradhatott az infláció Magyarországon, azonban ez csak a tavalyi magas bázisnak volt köszönhető. Az év további részében a Portfolio által megkérdezett elemzők egyértelműen az áremelkedési ütem élénkülésére számítanak, és szerintük 2022-ben is alig enyhül majd a nyomás. Kérdés, hogy erre hogyan reagál majd a jegybank, szükségesnek tartja-e szigorítani a monetáris kondíciókat.

Világszerte éledezőben az infláció

Az év elején globálisan az egyik legerősebb sztori az infláció feléledésétől való félelem, a szakemberek szerint több mint tíz évnyi ultra laza jegybanki politika után a koronavírus-járványból való kilábalás hozhatja el az áremelkedést. A nagy jegybankok, mint a Fed és az EKB gyakorlatilag 2009 óta azon dolgoznak, hogy elérjék 2 százalékos inflációs céljukat. Egyre több jel mutat arra, hogy éledezik az áremelkedés világszerte:

Az eurózónában januárban 0,9%-ra emelkedett az infláció a decemberi mínusz 0,3%-ról, ez meghaladta a várakozásokat. Ebben persze szerepe lehet az év eleji átárazásoknak is, utoljára 2020 első hónapjaiban láttunk hasonlóan magas rátát, vagyis még kérdéses, mennyire lesz tartós a folyamat.

Jelentős áremelkedés volt tapasztalható több nyersanyag piacán az év elején, ami szintén begyűrűzhet az inflációba.

A válság hatására több piacon felborult a kereslet és a kínálat egyensúlya, ami egyelőre átmeneti zavarokhoz vezet. Ide sorolható a globális chiphiány, ami többek között az autógyárak termelését veszélyezteti, illetve a szállítmányozási konténerek piacán tapasztalható feszültség és áremelkedés. Itt szintén az lesz majd a kulcs, mennyire beszélhetünk tartós folyamatokról.

A gazdaság várható kilábalásával élénkülhet a kereslet, illetve megjelenhet a tavalyról elhalasztott fogyasztás is.

Vagyis most úgy tűnik, hogy szinte minden az infláció emelkedése irányába mutat.

Itthon a január még nem hoz nagy robbanást

Ebben a környezetben a KSH péntek reggel publikálja itthon a januári inflációs adatot, a Portfolio által megkérdezett elemzők egyelőre nem számítanak jelentős ugrásra a decemberi 2,7%-os áremelkedés után, sőt vannak olyanok, akik szerint csökkenhet is az infláció. A konszenzus stagnáló inflációs rátáról szól, 3% feletti értékre senki nem számít a megkérdezettek közül.

De hogy lehet az, hogy miközben a világ az inflációtól retteg, itthon akár csökkenhet is az áremelkedési ütem? Ennek titka elsősorban a tavalyi magas bázis lehet, 2020 januárjában éves alapon 4,7 volt az áremelkedés, de hó/hó összevetésben is 0,9 százalékkal ugrottak meg az árak. Ez a magas bázis pedig most segíthet.

Általában mindig a januári infláció előrejelzése hordozza a legnagyobb bizonytalanságot, de ez most több szempontból is még inkább nehezített pálya

- mondta kérdésünkre Virovácz Péter. Az ING Bank szakembere szerint jellemzően a vállalatok az év elején végzik el a régóta halogatott áremeléseket, így lényegében van egy szezonalitás a januári inflációs adatokban. Ugyanakkor a koronavírus miatt – ahogyan ezt 2020 folyamán láthattuk – ez a fajta szezonalitás jelentősen felborult. Emellett a KSH adatgyűjtése sem lehet teljeskörű, mivel továbbra is számos területen a szolgáltatások zárva tartanak, így egy fontos inflációs tényező mérése újabb bizonytalanságot hordoz. Mindemellett pedig januárban megtörténik a fogyasztói kosár átsúlyozása is.

Virovácz szerint az üzemanyagárak mellett a dohánytermékek áremelésének begyűrűzése jelenthette a legnagyobb felhajtóerőt, miközben a szolgáltatások, a tartós fogyasztási cikkek és az élelmiszerek esetében némileg mérséklődő inflációs nyomás alakulhatott ki.

A fenti táblázatból is látszik, hogy az év további részében Magyarországon is beindulhat az intenzívebb áremelkedés, az év végére az elemzők már 3,5% körüli inflációra számítanak. Onnan pedig várhatóan 2022-ben sem fog jelentősen enyhülni az árnyomás a gazdaságban.

Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője úgy gondolja, hogy a második negyedévtől jöhet fordulat, amikor a bázishatás már megfordul, áprilisban akár 4% fölé is emelkedhet az éves ráta. A tavaszi csúcsok után újabb lassulás jöhet, a gazdaság újraindításával kapcsolatos inflációs bizonytalanságok azonban óriásiak – teszi hozzá. A bizonytalanságot emelte ki Halász Ágnes is, az Unicredit Bank szakértője szerint fokozódtak a felfelé mutató kockázatok: erősödő globális infláció, a nyersanyagárak növekedése, valamint a gazdasági nyitással megugró kereslet jelentős árnyomást generálhat.

Virovácz Péter is felfelé mutató kockázatokat lát, szerinte a tavaszi alacsony bázis csak erősíthet majd az infláció emelkedésén, így

extrém esetben akár 2012 óta nem látott magasságokba szökhet az általános áremelkedés üteme.

Az MNB is árgus szemekkel figyel

Az infláció esetleges emelkedésére a jegybanknak is figyelnie kell, az utóbbi hónapok kommunikációja alapján figyelnek is, ezt tartják az egyik fontos kockázatnak 2021-ben. A monetáris politika szempontjából leginkább az áremelkedés hirtelen begyorsulása lenne kockázatos, amire gyorsan kellene reagálni, emellett persze nem elhanyagolható az sem, hogy a kilátásokba tartósan beépülnek-e a magasabb várakozások.

Az szinte kizárható, hogy az infláció emelkedése miatt az MNB-nek idén hozzá kellene nyúlnia a kamatokhoz, azonban ha meglepetést okoz az év során az áremelkedés, akkor a nem konvencionális jegybanki eszközökkel (NHP, NKP, állampapírvásárlás) óvatosabban bánhatnak, csökkenthetik azok méretét.

