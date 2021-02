Vakcinaprogram: már nemcsak idős embereket oltanak Magyarországon

A Koronavírus Tájékoztató Központ által kiküldött levélből kiderül, hogy az idősek mellett már azok a 60 év alatti állampolgárok is megkaphatják az oltást, akik krónikus betegséggel élnek.

Már több mint 300 ezer ember kapta meg a koronavírus elleni védőoltást Magyarországon. Legidősebb honfitársaink mellett most már azon 60 év alatti állampolgárok is megkaphatják az oltást, akik krónikus betegségük miatt különösen kitettek a vírus kockázatának - derül ki a levélből. A levelet egyik munkatársunk kapta, aki regisztrált a vakcinára, és az időközi tájékoztatásra vonatkozó opciót is kipipálta.

A levélben írják továbbá, hogy az egészségügyi dolgozók kampányszerű oltása lezárult, az idősotthonokban élők oltása folyamatosan zajlik. Azok, akik idősotthonban élnek, de eddig nem éltek az oltás lehetőségével, az intézmény vezetésénél jelezhetik szándékukat. A saját otthonukban élő legidősebb állampolgárok közül az elmúlt napokban közel 40 ezren kapták meg a vakcinát a kórházi oltópontokon és a háziorvosoknál.

Fontos előrelépés, hogy már négy különböző vakcinatípussal zajlanak az oltások (Pfizer, Moderna, Szputnyik, AstraZeneca) - írják. Csak olyan vakcinát lehet alkalmazni, amelyet a magyar gyógyszerészeti hatóságok biztonságosnak és hatékonynak minősítenek és engedélyeznek.

A következő napokban további szállítmányok érkeznek, így egyre gyorsabban zajlik majd az oltási program. Minden vakcina jobb a vírusnál, ezért biztatunk mindenkit arra, hogy éljen az oltás lehetőségével - zárul a levél.

Címlapkép: Getty Images