Gulyás Gergely: a jövő héten jöhet az első adag kínai vakcina, jön a magyar vakcinaigazolás

A kormány döntött arról is tegnap, hogy védettséget igazoló okmányt vezet be, ilyet az kaphat, aki mindkét oltást megkapta vagy átesett a betegségen. Az okmánynak érvényességi ideje nem lesz, hiszen egyelőre nem tudni, meddig hatásosak a vakcinák. Sokan vannak olyanok, akiknél semmilyen tünettel nem járt a vírus, ha ők laborban tudják igazolni, hogy a szervezetük antitesteket termel, akkor ők is térítés ellenében megkaphatják az igazolást.

A kormány arról még nem döntött, hogy az igazolás milyen előnyökkel jár, remélhetőleg ez megkönnyítheti majd a nyitást

- mondja Gulyás.