Tévúton a klímapolitika, újratervezés nélkül esélytelen a siker

Az Európai Unió és egyre több ország tűzte ki maga elé azt a célt, hogy 2050-ig nettó nullára - vagyis az erdők és az egyéb karbonmegkötő megoldások által kezelhető szintre - csökkenti az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátását. Ehhez az EU-nak jelentősen fokoznia kellene ez irányú erőfeszítéseit, azonban még ha sikerül is teljesítenie a kihívást, az is kevés lehet a Párizsi Klímaegyezményben vállalt, a katasztrofális mértékű klímaváltozás megelőzéséhez szükséges cél eléréséhez - figyelmeztet a berlini központú Energy Watch Group (EWG).

A 2015 decemberében elfogadott, a világ szinte összes országa által aláírt Párizsi Klímaegyezményben az államok arra tettek vállalást, hogy mindent megtesznek abban érdekében, hogy a globális átlaghőmérséklet iparosodás előtti állapothoz képesti emelkedését lehetőleg 1,5, de legfeljebb 2 Celsius-fokban korlátozzák a 21. század végéig. Öt évvel később a helyzet az, hogy a klímaváltozás klímaválsággá súlyosbodott, de a tudományos szféra és a társadalom sürgetése ellenére a döntéshozók messze nem folytatnak megfelelő éghajlat-politikát. Az Európai Unió a 2050-es klímasemlegesség célját mantrázza, és azt állítja, hogy ennek elérése elegendő a klímakatasztrófa elkerülése érdekében kijelölt párizsi célok teljesítéséhez - állítja Hans-Josef Fell és Dr Thure Traber, a nonprofit klímaügyi tanácsadó szervezet elnöke és vezető kutatója az Euractivon megjelent véleménycikkben.

Sajnos azonban, a kérdést alaposabban megvizsgálva e feltételezés már nem tűnik teljesen megalapozottnak, ami kétségbe vonja az egész európai klímapolitika megfelelőségét. A klímasemlegesség esetleges 2050-es elérése "nagymértékben" elégtelennek tűnik ahhoz, hogy a felmelegedést 1,5 fokra korlátozzuk - fogalmaznak.

Félrevezetett közvélemény?

Állításuk szerint a tudományos bizonyítékok "megsemmisítő" erejűek, amint azt az Energy Watch Group legutóbbi szakpolitikai dokumentuma is mutatja. Amint arra felhívják a figyelmet, az Európai Unió Föld-megfigyelési programja, a Copernicus éghajlatváltozással kapcsolatos szolgáltatása (Copernicus Climate Change Service, C3S) megállapította, a Föld felszíni átlaghőmérséklete 2020-ban már 1,25 fokkal meghaladta az iparosodás előtti szintet, az ENSZ kezdeményezésére létrejött Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) szakértőinek számításai szerint pedig már 2030-ra elérhetjük az 1,5 fokos felmelegedést.

Közben azonban az IPCC hivatalosan azt kommunikálja a politikai döntéshozóknak, hogy 2030-re "csak" 1,3 Celsius-fokos mértékű hőmérséklet-emelkedés várható, Ami ellentmond az IPCC saját szakértői modellszámításainak és félrevezeti a közvéleményt.

Márpedig - nagyrészt az IPCC hivatalos közléseire is támaszkodva - a 2050-es klímasemlegességi célhoz kapcsolódó politikai tervek még 2030 után is jó ideig világszerte számolnak a klímaváltozás fő felelősének tartott fosszilis energiaforrások használatával - vagyis még azt követően is, hogy elértük a 1,5 fokos felmelegedést. A tervek tehát - így a 2030-ra elérendő 55 százalékos uniós emissziócsökkenési cél is - tulajdonképpen azon a téves következtetésen alapulnak, hogy a 2050-es karbonsemlegesség elérése a klímavédelem hatékony eszköze.

Németország példája jól rávilágít a hibás tervezés jelentőségére: eszerint, még ha 2050-ig fokozatosan nulla közelébe is csökkentenék az emissziót, a német gazdaság addig is további 10 milliárd tonna szén-dioxidot bocsátana ki. Ez pedig csaknem háromszorosa a német kormányzati Környezetvédelmi Tanácsadó Testület (SRU) által a 1,5 fokos cél eléréséhez legfeljebb megengedhetőnek tartott mennyiségnek. Ami egyébként az IPCC szakértői számításain alapul.

Az EWG tanulmánya azt állítja: amennyiben a 2050-es klímasemlegességi célt el is érjük, a felmelegedés mértéke akkor is meghaladhatja a 3 Celsius-fokot, aminek következményeként az emberi civilizáció, ahogyan ma ismerjük, talán már nem létezhet tovább.

Még így sem lehetetlen a siker

Politikai szinten vagy nem észlelték, vagy egyszerűen figyelmen kívül hagyják, hogy igen közel van és egyre gyorsabban haladunk ahhoz a ponthoz, amely után a következmények már katasztrofálisak; ez pedig a nemzeti parlamentektől az európai intézményeken át a médiáig általánosan jellemző, sőt, bizonyos mértékben még a tudományos szférára is - mutatnak rá a szerzők. Ezért szerintük azok, akik az Európai Bizottsághoz hasonlóan azt állítják, hogy a Párizsi Klímaegyezmény célja elérhető a 2050-es karbonsemlegességgel, tudatosan vagy öntudatlanul, de megtévesztik a nyilvánosságot.

A jelentés azt állítja, a gazdaság nettó nulla kibocsátásúvá való átalakítása 2030-ig technikailag és gazdaságilag is lehetséges, igaz, csak erős politikai elkötelezettség és a legnagyobb erőfeszítés árán.

Egy ilyen törekvés kiindulópontjának a 100 százalékban tiszta, megújuló energia alapú gazdaság felé tartó energiaátmenet felgyorsításának kell lennie. A szerzők szerint a helyzet ehhez kedvezőbb mint valaha: a kulcsfontosságú technológiák nem csak egyre olcsóbbak, de lehetővé teszik az energiarendszer decentralizációját is, csökkentve a gigantikus infrastruktúrák hatalmas és időigényes fejlesztésétől való függést is.

Javaslatuk szerint az átalakulás felgyorsítása érdekében a megújuló energia támogatására ma széles körben alkalmazott aukciók rendszerét is újra kellene gondolni. A szerintük kizárólag a nagyobb megújulós beruházások támogatására célszerű aukciós sémák továbbfejlesztése mellett a megújulók terjedésének felgyorsítása szükségessé teszi a kis és közepes (60 MW-ig) méretű megújulóenergia-termelő egységek külön kötelező átvételi és prémium típusú támogatásának (újra)bevezetését is. Ezzel a megújulók telepítése példátlan mértékben fokozható, ahogyan például Vietnamban is látható: a dél-kelet-ázsiai országban a tetőre telepített napelem kapacitás tavaly 9 gigawattal nőtt egy egyszerű kötelező átvételi tarifa bevezetésével.

Következtetésük szerint a számos, érettebb piacokkal rendelkező országban már túlhaladott kötelező átvételi (feed-in tariff) rendszer megfelelő feltételek mellett alkalmas lehet egy megbízható ellátást biztosító megújulóenergia-mix és energiatároló technológiák alkotta fenntartható energiarendszer kialakulásának támogatására is. Ezek az intézkedések együttesen pedig képesek lesznek egy olyan dinamikát generálni, amely a Párizsi Klímaegyezmény célját is elérhetővé teszi.

Amennyiben ezt valóban komolyan gondoljuk, sürgősen további kutatásokra van szükség, amelyek reálisan, a tudományon alapulva számolnak a klímakatasztrófa kockázatával. Ennek a folyamatnak szerintük az olyan politikai célok elutasítását is magába kell foglalnia, mint a 2050-as karbonsemlegesség, ehelyett olyan forgatókönyvek, referenciaértékek és politikai iránymutatások kidolgozására van szükség, amelyek 2030-ra hozzák előre a nulla emissziós állapot elérését. Bolygónk kontrollálhatatlan klímakatasztrófába süllyedésének tagadhatatlan kockázata miatt ugyanis nincs más választásunk - figyelmeztetnek.

A jelentés teljes terjedelemben angol nyelven letölthető innen.

Címlapkép: Ozkan Bilgin/Anadolu Agency via Getty Images