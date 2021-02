Megkezdődött az oltás az orosz Szputnyik-vakcinával Budapesten

Csütörtökön elsőként Budapesten kezdődött meg az oltás a Szputnyik-vakcinával - írja a koronavírus.gov.hu. A kormányzati portál beszámolója szerint ezen a héten 2800 idős embert oltanak be vele négy budapesti kórházi oltóponton.

Kiderült az is, hogy a fővárosi praxisok választhatták ki az oltáshoz azokat a regisztrált időseket, akik megfelelnek az oltási feltételeknek. Az orosz vakcinával most a Dél-Pesti Centrum Kórházban, a Honvédkórházban, a Szent János Kórházban és a Szent Imre Kórházban kezdődnek az oltások.

A Szputnyik immár a negyedik Magyarországon alkalmazott vakcina a Pfizer, a Moderna és az AstraZeneca mellett. Miután az uniós vakcina-beszerzésből lassan és kevés vakcina érkezik, Magyarország 1 millió ember oltásához elég oltóanyag beszerzésére szerződött le Oroszországgal, amely három hónap alatt érkezhet meg.

Felidézték, a magyar gyógyszerészeti hatóság 2020. január 20-án engedélyezte az orosz vakcinát. A most oltásra kiosztott vakcinák decemberben érkeztek hazánkba, és a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) február 7-én engedélyezte felhasználását. A február 2-án érkezett 40 ezer adag orosz vakcina vizsgálata még zajlik, azzal később kezdődhet meg az oltás.

Hangsúlyozták, ez a vakcina is 18 év felett adható, ebből is két oltás szükséges 21 napos különbséggel. Oroszországban, Szerbinában is minden 18 év feletti korosztályban használják, a vajdasági magyarok is nagy számban oltakoznak ezzel a vakcinával.

Az orosz alkalmazási előiratban volt egy olyan rész, amely arról szólt, hogy bizonyos krónikus megbetegedésekben kellő óvatossággal kell adni ezt a vakcinát, ezért a magyar gyógyszerészeti hatóság úgy döntött, hogy minden biztonságot előtérbe helyezve, egyelőre ezekben a bizonyos kockázati krónikus betegségcsoportokban nem alkalmazzuk a vakcinát. Ugyanakkor életkor szerinti határ nincsen, tehát az idős személyek, akik nem szenvednek ezekben a krónikus betegségekben, ugyanúgy megkaphatják a Szputnyik-V vakcinát, mint a többi vakcinát – mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos az Operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján.

Az országos tisztifőorvos hozzátette: ezek az alkalmazási előírások idővel változhatnak, hiszen az egyes vakcinákról újabb és újabb információk, tudományos eredmények látnak napvilágot. Bizonyos csoportokban azért nem tudnak még állást foglalni, mert ezekben a csoportokban célzottan nem történt meg kellő számban a vakcinának a vizsgálata. Természetesen, ahogy ezek a tudományos, kutatási információt napvilágra kerülnek, maga a gyártó fogja változtatni az alkalmazási előírást, és annak megfelelően változhat hogy, kik kaphatják meg biztonsággal a vakcinát. „Úgyhogy, ahogy mi Magyarországon eljárunk, az a maximális biztonságra való törekvés – hangsúlyozta.

