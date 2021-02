Befagyott a magyar lakosság vásárlási kedve

A decemberi kellemetlenül gyenge kiskereskedelmi forgalom után januárban sem mutat életjeleket a háztartások fogyasztási kedve. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint az év első hónapjában a bolti forgalom értéke mindössze 0,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az ettől elkülönítve számon tartott vendéglátásban (érthető módon) 43%-os a visszaesés.

A 0,5%-os emelkedést az élelmiszerboltok, illetve a nem szakosodott vegyesboltok forgalomnövekedése hozta el, miközben a tartósabb fogyasztási cikkek, illetve az üzemanyag kiskereskedelme továbbra is esést mutat éves alapon.

A gyenge januári részadatok azok után érkeztek, hogy a KSH a decemberi forgalomról a várakozásoktól elmaradó számokat közölt. A múlt év utolsó hónapjában a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene (naptárhatástól megtisztítva) 4%-kal csökkent az előző év azonos időszakihoz képest. A visszaesés mögött elsősorban a koronavírus-járvány második hulláma kapcsán meghozott korlátozó intézkedések állnak. A kereslet eshetett vissza az óvatossági motívumok miatt, de kisebb mértékben szerepet játszhatott kínálati tényezőként a boltok korábbi zárása. A korlátozásokat novemberben vezette be a kormány, de az ősz utolsó hónapjában még így is emelkedni tudott a kiskereskedelmi forgalom. A karácsonyt is magába foglaló, kiskereskedelmi szempontból nagyon intenzív decemberi visszaesés éppen ezért volt meglepő.

A januári adatok első pillantásra kedvezőbben tűnhetnek, hiszen a 4%-os csökkenéshez képest a 0,5%-os bővülés szebbnek látszik. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy utóbbi adat értékindex, vagyis a boltok pénztárai alapján kalkulált folyó áras forgalomváltozást méri. Vagyis így magába foglalja az inflációt is, amit a decemberi volumenindex érthető módon már nem. Ezért a januári volumenindex akár újra a negatív tartományban lehet majd (ez a KSH szűk két hét múlva közli majd). Egy jobb adatra még reményt nyújthat, hogy a kétféle statisztika csak lazán kapcsolódik egymáshoz, időről időre tud meglepetést okozni a később megjelenő és relevánsabb volumenindex.

