A koronavírus evolúciójától tartanak a virológusok, rejtélyes mutációt fedeztek fel

A koronavírus hét egymáshoz nagyon hasonló mutációja egymástól függetlenül jelent meg betegekben az Egyesült Államokban, ami nagyon aggasztó a kutatók szerint: könnyen lehet, hogy a vírus evolúciós fejlődésen megy keresztül, mely során ragályosabbá válik.

Az élet története tele van egy irányba mutató mutációk sorozatával, amikor egymástól függetlenül is egy irányba tartott a fajok vagy egyedek fejlődése, ezt már Charles Darvin is felismerte. A koronavírus mutálódásával most ezt figyelhetik meg élőben a kutatók.

Miközben a világ a brit és a dél-afrikai vírusvariánsra figyel, az Egyesült Államokban érdekes jelenségre figyeltek fel:

hét mutáns koronavírust is azonosítottak, melyek nem teljesen azonosak egymással, de a vírus mind a hét páciensben ugyanabba az irányba fejlődött.

A kutatók attól tartanak, hogy a betegség esetleg ragályosabb lehet ettől. Mindezt egy vasárnap publikált amerikai kutatás rögzítette, amelynek egyik szerzője, Jeremy Kamil szerint világos, hogy valami történik ezzel a mutációval, a vírus evolúciós fejlődésen mehet keresztül.

Azt még nem lehet tudni, hogy a mutációtól gyorsabban terjedhet-e a vírus, viszont azért aggódnak a kutatók, mert a vírusnak éppen az a génszakasza módosul, amelyik az emberi sejtekbe történő bejutásért felelős tüskefehérje alakját határozza meg.

A vírus felszínén lévő tüskefehérjét 1200 molekuláris építőelem (aminosav) alkotja, a hét vírusvariáns mindegyikében a 677. aminosav felépítése módosult.

A mutációt 7 olyan pácinesnél találták meg a vírus géntérképét rögzítő amerikai adatbázisban, akiknek nem volt egymáshoz közük, más államokban élnek. Az Egyesült Államokban a minták 1 százalékát rögzítik ebben az adatbázisban, a kutatók szerint ennél sokkal nagyobb adatbázist kellene építeni, hogy jobban megfigyelhessék a vírus változását.

