Nagy meglepetésre utalt Orbán Viktor

Orbán Viktor mai parlamenti évadnyitó beszédében utalást tett a magyar gazdaság múlt évi teljesítményére. Az adat hivatalosan csak holnap jelenik meg, de a miniszterelnök elszólása lehetőséget ad, hogy hozzávetőleg megbecsülhessük, hogyan alakulhatott a koronavírus második hulláma miatt lezárással terhelt utolsó negyedév GDP-adata.

...az Eurostat előrejelzése szerint a 2020-as évben a magyar nemzeti össztermék 5,2%-kal csökkent

- mondta mai parlamenti beszédében Orbán Viktor. A miniszterelnök egy olyan számot közölt, ami még nem nyilvános (a statisztikai publikációs szabályok alapján ez nem szerencsés, de Magyarországon nem példa nélküli), ez alapján pedig lehetőség nyílik némi számolgatásra.

Az 5,2%-os éves átlagos GDP-zsugorodásra tett utalás valószínűleg nem az Eurostat előrejelzése (az unió statisztikai hivatala nem készít ilyet). A szám vélhetően egy olyan előzetes becslés, amit a nemzeti GDP-statisztikák készítői (itthonról a Központi Statisztikai Hivatal) küldenek el Brüsszelbe, hogy ott a korai teljes uniós GDP-növekedési jelentéshez felhasználják azokat. (A magyar adatot önmagában az Eurostat sem publikálja.)

A Portfolio elemzői felmérése szerint a szakértők 2020-ra 5,5%-os éves átlagos visszaesést jósolnak - tehát a magyar gazdasági teljesítmény jobban alakulhatott a várakozásoknál. Ráadásul mivel az első három negyedév számai már ismertek, az eltérést jórészt a negyedik negyedév holnap megjelenő adata okozza. Erre véletlenül szintén pont -5,5% a várakozás, ám ennél jóval kisebb visszaesés kell ahhoz, hogy az éves átlagos mutató -5,2%-ra javuljon fel. Számításaink szerint 4,1-4,4 százalékos éves GDP-csökkenést jelenthet a KSH, és ha nem lennének (lejjebb részletezett) bizonytalansági tényezők, akkor nagy valószínűséggel 4,2-4,3%-os lenne a GDP-adat. Ez több mint egy százalékponttal jobb lenne a várakozásoknál.

Ha valóban ilyen jó lenne a negyedik negyedéves GDP, az azt is jelentené, hogy az előző negyedévhez képest javult volna a gazdaság teljesítménye. Ez nagy szó lenne, hiszen a negyedik negyedév (november közepétől) már a lezárásokkal terhelt, ezért a szolgáltató szektor egy részének a teljesítménye újra megsemmisült. Ugyanakkor a dolog mégsem teljesen elképzelhetetlen. Általánosságban is az a vélemény, hogy a járvány második hulláma kisebbet ütött a gazdaságon, az ipari és építőipari adatok pedig alátámasztják ezt. Természetesen egy pozitív negyedéves GDP-index még így is nagy szó lenne, ezért a holnapi adatot még élénkebb figyelem követheti.

A fenti számolgatást számos olyan bizonytalanság övezi, ami miatt egyáltalán nem vehetjük biztosra, hogy ennyivel jobb lesz a várakozásoknál a GDP-adat.

A negyedik negyedéves friss adatközlés mellett a korábbi negyedévek már ismert számai is módosulhattak, ezért nem biztos, hogy az éves átlagos mutatóban Orbán Viktor szavai alapján sejthető meglepetésért teljes egészében az utolsó három hónap felel.

Az Eurostat (KSH) száma sem biztos, hogy végleges volt, az utolsó pillanatokban beérkező részadatok módosíthatták azt.

A GDP-statisztikában kiigazítatlan, munkanap hatással igazított, illetve szezonálisan is igazított indexeket is közölnek. Ezek között 1-2 tized százalékpontos eltérések lehetnek, ez is növeli a becslésünk pontatlanságát.

Végezetül az is hordoz magában bizonytalanságot, hogy az éves átlagos GDP-adatot csak egy tizedes jegy pontosságig ismerjük.

Ugyanakkor a fenti bizonytalanságokkal együtt is azt mondhatjuk, hogy Orbán Viktor mai bejelentése után már nagy meglepetés lenne, ha a holnap GDP-adat nem lenne jobb a szakértők legutolsó várakozásainál.

