Az elemzők is nagyon meglepődtek, Magyarország elkerülte a W alakú visszaesést

A hazai makrogazdasági elemzők körében is nagy meglepetést keltett a negyedik negyedéves GDP-adat. A részletes adatok hiányában egyelőre csak feltételezések vannak arra vonatkozóan, hogy mi okozta a váratlan fordulatot, de a szolgáltatószektor egyes ágazatai lehetnek a háttérben.

Tavaly a negyedik negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye 1,1%-kal meghaladta az előző negyedévit - áll a KSH friss jelentésében. Az adat óriási meglepetést jelent, a piaci elemzők ugyanis 0,4%-os csökkentést vártak a november közepétől életbe lépett járványügyi korlátozások miatt. A KSH által kedd reggel közzétett GDP-adatokról részletesen itt írtunk:

Virovácz Péter, ING Bank

Hatalmas meglepetést okozott a magyar gazdaság teljesítménye 2020. utolsó negyedévében. A GDP 1,1 százalékkal bővült negyedéves összevetésben, ami még a legoptimistább előrejelzéseket is felülmúlta. A nyers adatok alapján mindösszesen 3,7 százalékkal maradt el a bruttó hazai termék volumene az egy évvel korábbi időszakban mért adattól. A részletes adatokat a KSH március 2-án közli, így egyelőre csak találgatni lehet, hogy mely területek okozták a jelentős meglepetést. A statisztikai hivatal szűkszavú kommentárja ugyanakkor kiemeli, hogy a növekedéshez leginkább az ipar és az információ, kommunikáció területe járult hozzá. Aligha tekinthetjük ezt a meglepetésnek. Az ipar és az export összességében jól teljesített a negyedik negyedévben, vagyis a pozitív hozzájárulás szinte borítékolható volt. A nagy kérdés, hogy az információ, kommunikáció ág teljesítménye összességében mennyire tudta mérsékelni a szolgáltatások hozzáadott értékének visszaesését. Könnyen lehet, hogy több szolgáltató ág is pozitív meglepetést okozott a negyedik negyedévben. A gazdaság ezen területéről ugyanis nem rendelkezünk havi adatokkal. Várhatóan az építőipar hozzáadott értéke is kedvezőbben alakulhatott, mint azt a termelési statisztikák sejtették.

Mindent egybevetve az a tény, hogy a novemberi magyar és külföldi szigorítások ellenére a magyar gazdaság növekedni tudott negyedéves alapon, azt jelenti, hogy

sokkal nagyobb kilábalási potenciál van a gazdaságban, mint azt vártuk.

Ráadásul az éves átlagnál dinamikusabb negyedik negyedéves teljesítmény pozitív áthúzódó hatást jelent 2021 egészére nézve. Összességében az ING által előrejelzett 4,3 százalékos idei évi növekedést egyértelmű pozitív kockázatok övezik, vagyis egyre nagyobb realitása lehet az 5-6 százalékos növekedési sávban szóródó várakozásoknak.

Regős Gábor, Századvég

A gazdaság visszaesése a negyedik negyedévben – és így az év egészében – a vártnál jóval kisebb, mindössze 3,7 százalék volt. Szintén meglepetés, hogy negyedéves alapon a GDP növekedni tudott a novemberben bevezetett korlátozások ellenére is. Bár a KSH az első becsléskor nem közli az egyes ágazatok teljesítményének alakulását, feltételezhető, hogy az ágazatok jelentős része megközelítette vagy elérte az egy évvel korábbi szintjét, ami gyors kilábalásra utal, eltekintve természetesen azoktól az ágazatoktól, amelyeket súlyosan érint a válság és a járványügyi korlátozások, amelyekben a vállalkozások jelentős része a megszűnés szélére került.

A felpattanáshoz hozzájárulhatott a mélyponthoz képest az ipar és az építőipar, illetve több szolgáltatási ágazat teljesítményjavulása. Egyes ágazatoknál a teljesítmény vélhetően meg is haladta az egy évvel korábbit. Felhasználási oldalon a nettó export vélhetően a vártnál kedvezőbben alakulhatott, a fogyasztás visszaesése is talán kisebb lehetett, viszont a beruházások vélhetően valamennyire visszafogták a GDP-t.

A kedvező negyedik negyedéves adat 2021-re előrevetíti a gazdaság felpattanását,

ennek mértékét azonban meghatározza majd, hogy a korlátozások mennyire húzódnak el, az azokat elszenvedő ágazatok mikor nyithatnak ki, és hogy az elhúzódás függvényében egyáltalán mekkora részük tud kinyitni. Amennyiben a korlátozások feloldása hamarosan megkezdődik, a GDP növekedése meghaladhatja idén a 4 százalékot.

Suppan Gergely, Takarékbank

Minden várakozást messze felülmúlva, csupán 3,7%-kal csökkent a hazai GDP a negyedik negyedévben az egy évvel korábbihoz képest, ami érdemi javulás a harmadik negyedéves 4,6%-os visszaesés után, a tavalyi évben így 5,1%-kal esett vissza a GDP.

Óriási meglepetés, hogy a GDP az előző negyedévhez képest 1,1%-kal bővült, így nem következett be a általánosan várt újabb visszaesés, a „W”.

A KSH előzetes közleménye alapján a növekedést az ipar és az információ, kommunikáció ágazatok húzták, azonban meredeken javult az építőipar teljesítménye is a harmadik negyedévhez képest. A novemberi korlátozások újra visszavetettek több ágazatot, azonban a visszaesés mértéke is – a turizmus, rendezvényszervezés, egyes szabadidős, szórakozási, sport és kulturális szolgáltatások kivételével – már jóval visszafogottabb volt.

Az idei első negyedévben még visszafogott lehet a gazdaság teljesítménye, azonban a negyedév végén már jelentkezhetnek bázishatások a tavaly tavaszi korlátozások miatt. A második negyedévben az oltási folyamattal párhuzamosan a korlátozások fokozatos enyhítése miatt már elindulhat az élénkülés, ami a bázishatásokkal együtt akár 14-15%-os éves növekedést is eredményezhet, majd a növekedés az év közepétől érdemben meglódulhat, így

idén 6,8%-os GDP növekedésre számítunk,

amit az egyes szektorokban a kilábalás elhúzódása miatt 2022-ben is hasonló mértékű növekedés követhet. A megrendelés állományok miatt az ipar és az építőipar kilátásai kedvezőek (az iparban az év elején a chiphiány miatt leálló autógyárak okozhatnak némi volatilitást, azonban a megrendeléseket extra műszakokkal tudják pótolni), az új kapacitások üzembe helyezése, ill. az építőiparban a lakásfelújítások, lakásépítések, állami, valamint uniós forrásokból finanszírozott beruházások, a Next Generation megjelenése, és az ipari beruházási boom miatt az ipar és az építőipar húzhatja eleinte a gazdaságot, így ezen ágazatok teljesítménye már az év első felében meghaladhatják a járvány előtti szintet.

Suppan azt feltételezi, hogy a járvány miatti korlátozások által érintett szektorok kilábalása az oltási folyamat haladásától függ, a hazai gazdaság nyitása – köszönhetően az orosz és kínai vakcinák beszerzésének – hónapokkal előzheti meg az uniós országok nyitását, így a belföldi turizmus, vendéglátás és szabadidős tevékenységek a tavalyihoz hasonlóan kifejezetten gyorsan magukra találhatnak, a nyitást az oltási igazolások felhasználása is gyorsíthatja, mivel ebben az esetben nem lenne szükség kivárni a kritikus szintű átoltottságot, az érintett szektorok pedig hamarabb bevételhez juthatnának.

Az európai oltási folyamat akadozása miatt kérdéses, hogy az európai országok a nyárra elérik-e a kritikus átoltottságot, illetve kérdéses, hogy az utazást, nyaralást átmenetileg oltásigazoláshoz kötik-e. Mindenesetre a társadalomban felhalmozódott elmaradt utazási, nyaralási, szórakozási, stb.

igények olyan mértékben halmozódtak fel, hogy a nyitást követően akár eufóriára is lehet számítani,

mai még gyorsabb fellendülést tenne lehetővé, különösen, hogy a háztartások felhasználhatják kényszermegtakarításaikat is.

Németh Dávid, K&H Bank

„A legújabb adatok sokkal kedvezőbbek a várakozásoknál, a piac ugyanis 5 százalék feletti hanyatlást várt a múlt év utolsó negyedére. Az is jó hír, hogy a negyedik negyedévben a harmadikhoz képest már növekedést ért el a magyar gazdaság” - mondta Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője. Hozzátette: „Egyelőre előzetes adatokról van szó, amelyek még változhatnak, pontos képet ugyanis majd a részletes adatokból lehet majd látni”.

A szakember azt elmondta, hogy a múlt év egészében az eredeti várakozásokhoz képest az ipar és az építőipar a múlt évben hamarabb talált magára. A fogyasztási oldalon, az eddig megjelent kiskereskedelmi adatokból az látszik, hogy a járvány és a jövedelmi helyzet változása miatt óvatosabbá vált a lakosság.

A K&H szakértője szerint a járványhoz köthető bizonytalanság miatt még nem lehet pontosan látni, hogy milyen ütemű növekedés várható ebben az évben. Kérdés, hogy az idei első negyedévben a tavalyi utolsó negyedévben látott erős teljesítményhez képest tud-e gyorsítani a gazdaság. Az viszont szinte biztos, hogy második negyedévben a bázishatás, azaz a tavalyi két számjegyű GDP-csökkenés miatt várhatóan kiugró eredmény születik.

Összességében Németh Dávid szerint a mostani kilátások alapján 2021-ben több mint 4,5 százalék körüli GDP-növekedésre van kilátás. Ha viszont a vártnál gyorsabban bekövetkezik a gazdasági nyitás, akkor akár 5 százalék feletti bővülésre is képes lehet a magyar gazdaság.

