Koronavírus Magyarországon: alacsony esetszámok érkeztek, de nincs ebben semmi meglepő

823 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 389 622 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Ez a szám jóval alacsonyabb az egyhetes mozgóátlagnál, de tudni kell, hogy kedden a hétvége-hatás miatt mindig alacsonyak az esetszámok. Elhunyt 85 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 13 837 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 298 773 fő, az aktív fertőzöttek száma 77 012 főre csökkent. 3979 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 318-an vannak lélegeztetőgépen. Eddig 341 958 fő kapott oltást, közülük 131 593 fő már a második oltását is megkapta.

A 823 új eset az előző napok fényében nagyon kevésnek tűnik, de a keddi adatközlésre mindig az átlagnál alacsonyabb szám jellemző, hétvégén vélhetően sokkal kevesebb tesztet végeznek el. Amint az látható, az esetszámokban jelentős ugrások vannak, de a trend egyelőre lassan emelkedik.

Az előző 24 órában elhunytak száma megfelel az előző hét napban átlagosan elhunytak számának, és itt is enyhe emelkedést láttunk a trendben az előző napokban. Ez most némileg megakadt, de még nem szabad elkiabálni, az emelkedő esetszámok miatt sajnos nem számíthatunk jelentős csökkenésre a halálozási adatokban.

A kórházban ápoltak és a lélegeztetettek számában is emelkedést látunk, az előző 24 órában is nőtt a számuk - a kórházi kezelteké 96 fővel, a lélegeztetetteké 4 fővel.

Az előző 24 órában kevés, 6227 tesztet végeztek el, az elvégzett teszteken belül a pozitív mintavételek aránya 13%-ra nőtt.

Eddig 341 958 fő kapott oltást, közülük 131 593 fő már a második oltását is megkapta - írják a közleményben. Az e heti oltási terv szerint folytatódik a regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon (Pfizer- és Szputnyik vakcinával), a háziorvosok pedig folytatják a 60 év alatti krónikus betegek oltását (AstraZeneca-vakcinával). Emellett több idősotthonba is visszatérnek az oltócsapatok és folytatódik az egészségügyi dolgozók második körös oltása is. Ma újabb Pfizer-vakcina szállítmány érkezett, ezzel az idősek és egészségügyi dolgozók második körös oltása folytatódik. Ma délelőtt várhatóan megérkezik az első szállítmány a kínai Sinopharm-vakcinából is.

További részletek hamarosan.

Címlapkép: Getty Images