Megvan, mi lesz az egymillió vakcina sorsa, ami nem kellett Dél-Afrikának

Az Afrikai Uniónak ajánlja fel az AstraZeneca/Oxford által kifejlesztett koronavírus-oltóanyagból már leszállított egymillió adagot a Dél-afrikai Köztársaság, amely felfüggesztette az eredetileg ezzel a vakcinával tervezett oltási kampányát.

"A megvásárolt adagokat felajánlottunk az Afrikai Uniónak, hogy azon országok között osszák majd szét, amelyek bejelentették igényüket erre" - közölte kedden a parlamentben Zweli Mkhize egészségügyi miniszter.

"Nem lesz elpocsékolt pénz" - tette hozzá.

A Dél-afrikai Köztársaság eredetileg múlt héten kezdte volna meg az 59 milliós népesség oltását, a brit-svéd gyógyszergyár és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett, az Indiai Szérum Intézet (SII) által gyártott egymillió adag vakcinával. Az első szállítmányt ünnepélyes körülmények között vették át február elején, Cyril Ramaphosa elnök jelentlétében.

Emellett további 500 ezer adag szállítását szintén előirányozták. A miniszter ezzel kapcsolatban csak annyit jegyzett meg, hogy a tudományos kutatások határozzák meg az AstraZenecával való jövőbeli szerződéskötéseket.

A johannesburgi Witwatersrandi Egyetem kutatása szerint a vakcina hatékonysága korlátozott a koronavírus 501Y.V2 elnevezésű, Dél-Afrikában azonosított változatával szemben, így a kormány felfüggesztette az oltási kampányát.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői ugyanakkor ajánlották az AstraZeneca oltását azon országokban is, ahol a vírus egyes variánsai is jelen vannak.

A Dél-afrikai Köztársaságban jelenleg a járvány második hulláma tart, amelyet a SARS-CoV-2 nevű vírus korábbi változatánál sokkal fertőzöttebb mutáció okozott. Hivatalosan ez Afrika legfertőzöttebb országa, csaknem 1,5 millió fertőzöttet és több mint 48 ezer halálesetet tartanak nyilván.

Az utóbbi időben azonban csökkenőben vannak a számok, a napi új esetek száma 2000 alá esett vissza a december végi több mint 20 ezerről.

A kormány célja, hogy a lakosság 67 százalékát beoltsa.

