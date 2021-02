Otthonfelújítási támogatással telepítene napelemet a tetőre? - Ezt jó ha tudja

A napelemes rendszerekre vonatkozó bruttó 450 ezer forint/kW értékhatár a kisebb rendszerek esetében alacsonynak bizonyulhat, míg a nagyobb teljesítményű háztartási naperőműveknél a prémium minőség, illetve „extrák” felmerülése esetén képezheti a megvalósítás akadályát. Ahhoz, hogy a támogatással megvalósított napelemes rendszerekre a szaldó elszámolás vonatkozhasson, a használatbavételnek július 1. előtt meg kell történnie, ehhez pedig nagyjából február végéig el kell indítani a projektet. Sok cég viszont már hónapokra előre lekötötte a kapacitását.

Amint korábban megírtuk, az otthonfelújítási támogatási program napelemes rendszerekre vonatkozó részének felülvizsgálatát kéri a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSZ) napelemes szakmai szervezet az érintett minisztériumoktól. Indoklásuk szerint a támogatás jelenlegi bruttó 450 000 forintos értékhatár csak alacsonyabb műszaki tartalmú és rövidebb garanciájú rendszerek vásárlását teszi lehetővé a lakosság számára, és az ügyeskedő, nyerészkedő vállalkozásoknak kedvez. Az értékhatár felülvizsgálata és emelése érdekében Kiss Ernő, az MNNSZ elnöke január 20-án nyílt levélben fordult Steiner Attilához, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) újonnan létrehozott energia- és klímapolitikáért, az építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkárságát vezető államtitkárhoz, majd február 2-án Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszternek is levelet írt.

Az ügyben mi is megkerestük a két címzettet, afelől érdeklődve, hogy a javaslat ügyében várható, avagy történt-e fejlemény. A napelemekre vonatkozó értékhatár kérdésében az ITM tudott számunkra felvilágosítással szolgálni, amiből az derül ki, hogy a tárca megfelelőnek tartja a kialakított feltételek és - legalábbis egyelőre - nem kíván módosítani rajta. Álláspontja szerint

"a támogatási programban szereplő bruttó 450 000 Ft/kW-os fajlagos beszerzési ár megfelel a piaci sztenderd áraknak, ilyen áron megfelelő minőségű napelem rendszerek telepíthetők. A beszerzési ár maximalizálása elsősorban a fogyasztókat, a családokat támogatja, és közvetetten segíti a vállalkozásokat, kereskedőket, hiszen bővül a számukra elérhető piac, így - a felső árkorlát betartása mellett - egészséges verseny alakulhat ki."

Az értékhatár ellentmondásos megítélését az olvasóinktól kapott visszajelzések is megerősítették, ezért a témában megkerestünk néhány érintett hazai napelemes vállalkozást. Válaszaik alapján úgy tűnik, hogy az értékhatár főleg a kisebb rendszerek esetében valóban alacsonynak bizonyulhat, azok magasabb fajlagos költségei miatt, míg a nagyobb teljesítményű háztartási naperőművek esetében elsősorban prémium minőség, illetve az "extrák" felmerülése esetén képezheti a megvalósítás akadályát - , már ha például a későbbi bővíthetőség, a hibrid (akkumulátoros, jellemzően szigetüzemű) rendszerek vagy a napelemes cserép annak nevezhető.

Az értékhatár megítélésében tapasztalható szórás részben abból ered, hogy a vállalkozások által kínált árak - más területekhez hasonlóan természetesen nem teljesen egységesek. Nagyobb rendszereknél sok cég jó minőség és széles választék fenntartása mellett is képes többnyire értékhatáron belül maradni, és olyan visszajelzés is érkezett, mely szerint az ügyeskedőkre és nyerészkedőkkel való hivatkozás kissé felháborító.

A napelemgyártók és -szállítók is árat emeltek

A kilowattonkénti 450 000 forintos bruttó értékhatár jelentősen alacsonyabb, mint a nemrég lezárult, a lakosság számára kiírt GINOP 8.41/A-17-MFB Hitelprogram támogatási összege. Ez a csaknem két évig nyitott pályázat még nettó 450 000 forint értékhatárral számolt - emlékeztetett a Pentele Solar.

Szerintük azóta a gazdasági helyzet nem mutatott olyan mértékű pozitív változást, ami indokolná a jelenlegi otthonfelújítási támogatásban megjelölt lényegesen alacsonyabb nettó összeget. Főleg, ha szem előtt tartjuk a napelemgyártóknál és a szállítmányozó cégeknél az utóbbi időben megfigyelhető folyamatos áremelkedést.

Mint fogalmaznak, nyilvánvalóan elindult egy erőteljesebb verseny a piacon, és ennek mind negatív, mind pozitív hatásai érzékelhetők; a haszonkulcsot pedig az alapanyagárak és a szállítási költség növekedése, valamint az euró árfolyamának alakulása is csökkenti.

MTI Fotó/Varga György

Ugyan a bruttó 450 000 forintos értékhatáron belül szerelhetőek bizonyos napelem rendszerek, ami főleg az 5 kW feletti, némileg alacsonyabb bekerülési költségű összeállításokra igaz, de ez már semmiképp nem bír el olyan költségeket, melyek extraként felmerülhetnek az ingatlan helyi sajátosságai miatt. Ilyen tétel lehet például az OTSZ által előírt tűzvédelmi kapcsoló, a szokásosnál hosszabb nyomvonal, az esetleges jövőbeli bővíthetőség előkészítése, vagy a tagolt fekvés, illetve árnyékhatások miatt a rendszeroptimalizálásra fellépő igény.

A cégnél úgy vélik, az ár-érték arányt szem előtt tartó vevők kompromisszumokra kényszerítése minőségileg kedvezőtlenebb irányba terelheti az egyébként jó alapelveken fekvő otthonfelújítási programot. Pedig a cél szerintük éppen az lenne, hogy a háztartások jövőbiztos kiserőműveket telepíthessenek, és hogy megteremthetők legyenek az energetikai szempontból okosotthonok építésének alapjai, viszont sajnálatos módon éppen a jövőbe tekintés lehetősége csorbul az említett értékhatár miatt.

Ezzel együtt a piac egyik legnagyobb szereplőjének számító Pentele Solarnál hangsúlyozzák: egyáltalán nem lehetetlen ezen a határon belül maradni az 5 kW-ot meghaladó rendszerek esetén, ennél kisebb rendszerek kivitelezése viszont már komoly akadályokba ütközik a magasabb fajlagos költségek miatt.

A fentiekkel egybevág Szolnoki Ádám, a szintén meghatározó Manitu Solar részéről és a Manap iparági egyesület elnökeként adott véleménye is. Eszerint a legtöbb család által megvalósítani kívánt háztartási méretű kiserőmű (hmke) ugyan kijön ennyiből, de az értékhatár valóban limitálja a lehetőségeket - különösen a méretgazdaságossági határt jelentő, 3 kW-nál kisebb rendszereknél, melyek relatív drágábbak. A felső korlát meghatározása szerinte is az olcsóbb projekteknek kedvez, és lehet olyan hatása, hogy helyzetbe hoz ügyeskedő vállalkozásokat, ám a piacon inkább emelkedtek az árak. Ez azzal is összefügg, hogy a támogatásból napelemet telepítő családok csak akkor kerülnek a kedvező szaldó elszámolás alá, ha a használatbavétel 2021. július 1. előtt megtörténik, ehhez pedig lehetőleg február végéig el kell indítani a projektet. (A támogatásmentesen megvalósított hmke-k esetében 2023. december 31. a határidő.) A támogatás és az elszámolás közelgő változása együtt hatalmas keresletet generált, míg a kivitelezők kapacitásai korlátozottak, ennek árfelhajtó hatása pedig az árplafonnal együtt érdekes helyzetet teremt.

Sávos rendszert vagy az értékhatár emelését javasolják

Hasonlóan látják a helyzetet a Solar-Expressnél is, ahol a megnövekedett kereslet miatt általános áremelkedést tapasztalnak. A kisebb rendszerek fajlagos drágasága a telepítés fix költségeivel függ össze, (például kivonulás, engedélyezési költségek, villamos terv), ezért a 3 kW alatti rendszereknél jellemző, hogy bruttó 450 000 forint feletti a fajlagos ár, de a nagyobbak esetében csak a prémium termékeknél, például a panelenkénti vezérlés vagy a fekete panelek esetében haladja meg ezt az értéket. Egyébként támogatás nélkül a 3 kW alatti rendszerekre nem nagy az igény, mert hosszabb, akár 13-25 év is lehet a megtérülési idő. A táraságnál évek óta 4,5 kW az átlagos rendszerméret, ezeknél pedig értékhatáron belül képesek dolgozni - ha nem prémium termékről van szó. Egy kisebb, például 7000 forintos villanyszámlát kiváltani képes 2 kW közeli rendszer megvalósításához viszont szintén túlságosan alacsony az értékhatár, ezért a 3 kW alatti rendszerek esetében ők is javasolják annak megemelését, bruttó 600 000 forintra.

A Wagner Solar Hungária Kft. álláspontja szerint az otthonfelújítási támogatás kapcsán meghatározott értékhatár a lakosság zömének igényeit kielégítő kis rendszerek esetében nagyon alacsony, így ajánlataik 90 százaléka nem fér bele a keretbe. Ezért az összeg szerintük az alacsony műszaki tartalmú napelemes rendszereknek kedvez, ami hosszú távon nem optimális sem az ügyfelek, sem a cégek számára.

A társaságnál ezért úgy vélik, egyfajta sávos rendszerre lenne szükség, de az is megoldás lehet, ha a bruttó érték helyett nettó 450 000 forinttal lehetne számolni.

Elmondásuk szerint egy átlagos 5 kW-os napelemes rendszer bruttó 1 980 000-tól 2 400 000-ig terjedő áron érhető el engedélyeztetéssel, kivitelezéssel együtt. Természetesen megvalósítható olcsóbban is, de a tartószerkezet és egyéb kiegészítők jelenlegi minőségi szintjénél alább nem kívánják adni. Elvégre egy napelemes rendszert 30-40 évre tervezünk, nem egy-két évre; jó minőségű termékkel, ismert márkákkal és magas garanciaidőkkel érhetjük el, hogy a beruházásunk biztonságban legyen - fogalmaznak.

Sokan csalódhatnak

A cégnél természetesen szintén tapasztalják, hogy a pályázat óriási érdeklődési hullámot generált a lakosság körében, az árverseny és a haszonkulcs csökkenése ugyanakkor eddig is jellemezte a piacot. Az utóbbi években rengeteg új napelemes cég indult, sok esetben pedig a megfelelő műszaki tudás nélkül működnek, vagyis az ügyfelek kárán tanulják a szakmát – fogalmaznak, hozzátéve, hogy a lakosságnak nehéz kiszűrnie ezeket, illetve felmérnie azt, hogy ki, milyen minőséget képvisel, ezért várhatóan sokan fognak majd csalódni a telepített napelemes rendszerben.

A fentiek ismeretében megkerestük Kiss Ernőt, az értékhatár felülvizsgálatát kezdeményező MNNSZ elnökét is, aki elmondta, egyelőre nem kapott választ kezdeményezésére. Szerinte az átlagosan megrendelt 8,2 kWos rendszerekre vonatkozóan elegendő a bruttó 450 000 forintos keret, de

nem elegendő, sőt, biztosan kevés az értékhatár egy átlag magyar család évi 2050 kilowattórás fogyasztását fedezni képes 1,5 kW-os napelemes rendszer kivitelezésére.

Különösen akkor nem, ha például tűzeseti leválasztó kapcsoló beépítésére is szükség van. Ahogyan arra egy olvasónk felhívta a figyelmet, leválasztó kapcsolót csak akkor kell beépíteni, ha a napelemtől az inverterig az egyenáramú kábel hossza meghaladja a 2 métert, beltérben elhelyezett inverter esetén pedig az 5 métert. Ami nem túl gyakori, mert az inverter vagy a padláson vagy a tető alatt helyezkedik el, a napelemhez közel.

Az értékhatár a leginkább az országos hálózati kapcsolódással nem rendelkező ingatlanok - elsősorban tanyák - igényeihez passzoló szigetüzemű rendszerek kialakítására sem elegendő az akkumulátor költsége miatt, ahogyan a hibrid napelemes rendszerek (hibrid inverter + akkumulátor) és a napelemes cserép telepítése sem oldható meg ennyiből, de az optimalizálóval ellátott rendszerek is a határon mozognak elmondása szerint. Kiss Ernő megerősítette, a pályázat miatt, illetve mivel mindenki egyszerre akarja telepíttetni a rendszerét, sok cég már most hónapokra előre lekötötte teljes kapacitását.

Címlapkép: Sergio Flores/Bloomberg via Getty Images