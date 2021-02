Vallottak a magyar cégvezetők: meglepően fontos a sport az üzleti sikerekben

Magyarországon tízből kilenc női vezető gondolja azt, hogy a sport hozzájárul ahhoz, hogy valaki sikeres legyen vezetőként – ez derül ki a Testnevelési Egyetem, az Egyenlítő Alapítvány és az EY felméréséből, amely rávilágít, a sportnak egy új állásra való jelentkezéskor is meghatározó a szerepe.

Legyen szó akár nőkről, akár férfiakról, a jólét alapvető feltétele a rendszeres testmozgás. Ma, amikor sokan egész nap ülő testhelyzetben dolgoznak, ez leginkább a sportoláson keresztül valósítható meg

– mondta a Portfolio-nak dr. Gál Andrea, a Testnevelési Egyetem docense, hozzátéve, a 232 magyar női vezető részvételével készült kutatás is bizonyítja, hogy a sportolás számos, a fizikumra és a személyiségre gyakorolt pozitív hatása révén még a sikeres munkakarrierben is kulcsszerepet játszik.

A Testnevelési Egyetem, az Egyenlítő Alapítvány és az EY felméréséből kiderült, hogy az abban részt vevő női vezetők több, mint kétharmada úgy véli, hogy a sportos múlt hozzájárulhat ahhoz, hogy valaki sikerese vezetővé váljon. A kutatás arra is rámutat, hogy bizonyos készségek és kompetenciák elengedhetetlenek egy döntéshozó pozícióban és a sportban is, ilyen például a kitartás, a csapatmunka vagy épp a motiváció.

A válaszadók jelentős része véli úgy, hogy a rendszeres sportnak vannak olyan pozitív hozadékai, amelyek segítik őket a munkavégzés során, ilyen például az, hogy a sport segít az egészségmegőrzésben és csökkenti a stresszt, valamint élvezetet nyújt, vagyis nagy szerepe van a kikapcsolódásban.

Az is kiderült, hogy a női vezetők szerint az a jelölt, aki sportolói múlttal rendelkezik, képes keményebben dolgozni (a válaszadók 75%-a válaszolta ezt), fittebb és egészségesebb (42% jelölte ezt) valamint tud csapatban dolgozni (ezt szintén 42% jelölte be), a válaszadók több mint fele szerint a sportos múlt épp ezért előnyt jelenthet egy új állásra való jelentkezésnél is.

Kapcsolatépítés sport közben: nem feltétlenül működőképes

Az, hogy vezetők együtt sportolnának rendszeresen, a kutatás eredményei szerint ritka, ugyanakkor a kitöltők leginkább a csapatsportokat találnák alkalmasnak networking-re.

A felmérés kitér arra is, vajon a munkahely mennyire támogatja a dolgozókat, ha sportról van szó. Mindössze a válaszadók 35%-a számolt be arról, hogy a cég, ahol dolgozik anyagilag is segítséget nyújt a rendszeres testmozgás megvalósításában és a válaszadók mindössze 32%-a nyilatkozott arról, hogy a munkahelye rendszeresen szervez online vagy offline sporteseményeket. Ezen érdemes lenne változtatni a magyarországi vállalatoknak, ugyanis Farkas Margit, a kutatásban részt vevő EY vállalat Személyügyi Tanácsadás Üzletág partnere szerint a vezetők és a munkatársak jólléte egyértelműen hozzájárul a szervezet sikereihez, ebben pedig a sportnak is kulcsszerepe van.

A felmérés készítői arra is kíváncsiak voltak, hogy a kitöltők szerint mivel inspirálhat egy élsportoló másokat a munkájukban, a válaszadók többsége pedig a kitartást, a kemény munkát, az elszántságot, valamint a célra való fókuszáltságot említették a leggyakrabban. A példakép és motiváló hatás több helyen is igazolást nyert, például a válaszadók 80 százaléka tartaná hatékonynak eredményes női sportolók előadóként vagy oktatóként történő bevonását női vezetőképzéseken.

Hogy a sportnak mennyire fontos szerepet tulajdonítanak a női vezetők, jól mutatja, hogy a kutatásban részt vevők jelentős többsége, 80%-a válaszolta azt, hogy személy szerint motiválja vagy motiválná a gyerekeit a rendszeres mozgásra, mivel az azzal járó pozitívumokat az élet más területén is tudnák használni.

A vírus felforgatta a mindennapokat, kevesebb idő jut a sportra

A COVID-19 megjelenése az élet minden területére hatással van, ezt a női vezetők is érzik. A válaszadók 44%-a sportol kevesebbet a vírus kirobbanása óta, ennek több oka is van: egyrészt a korlátozások következtében zárva vannak az edzőtermek, másrészt az időhiány is meghatározó, és szerepet játszik a kevesebb mozgásban a közösségi terekkel kapcsolatos negatív érzések is.

