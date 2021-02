Koronavírus-variánsok inváziója, harmadik hullám, soha sem lesz ennek vége?

Friss Facebook-bejegyzésében Kemenesi Gábor virológus azt a kérdést járta körül, hogy mi a helyzet a legújabb koronavírus variánsokkal és hogy ezek fényében az emberek melyik vakcinát adassák be maguknak.

Már a bejegyzése elején leszögezi: fontos, hogy összetett módon értelmezzük a mutánsok megjelenését és jelentőségét.

A vírusok mutálódása teljesen természetes folyamat,

az is természetes, hogy ehhez bizonyos mértékig a védekezést is igazítani kell. Ha el akarunk igazodni a variánsok útvesztőjében jobb, ha észben tartjuk: Minden új mutáns „ártatlan” amíg nem bizonyosodik be, hogy „bűnös” - írta.

Abban biztos, hogy variánsonként és vakcinánként is lesznek jobb/rosszabb párosítások – jó hír, hogy van miből válogatni. "Egyelőre az adatok ezt mutatják, hogy még amennyiben egy-egy vakcina hatékonysága csökken is egy-egy variáns hatására, a sejtes immunitáshoz köthető védekezés még bőven a segítségünkre lehet. Ez elég lehet ahhoz, hogy a legfőbb cél, a súlyos megbetegedések számának visszaszorítása bekövetkezhessen" - fogalmaz a biológus.

Az aktuális folyamatok kapcsán a szakértő megjegyzi: a harmadik hullám a nyakunkon, az esetszámok nőnek, közben a vakcinálás is dübörög. Amíg a vírus terjedése ilyen óriási mértékű és ezzel párhuzamosan a vakcinálás is folyamatban van,

egyre több vakcinált emberrel való találkozás mindinkább a kikerülés felé tereli majd a vírust

- vetíti előre Kemenesi Gábor, aki ugyanakkor mindenkit megnyugtat: a szakértők, a vakcinagyártók, a járványügyi szakemberek mind készültek/készülnek erre.

Szerinte a mostani járvány esetén létfontosságú, hogy biztonságos formában (erre való a vakcina) megismertessük az immunrendszerünket még az igazi fertőzés előtt. Bármilyen vakcina jó erre a célra.

A jelenlegi helyzetben életmentő lehet bármelyik

- húzta alá a pécsi virológus. Hasonló véleményen voltak egy péntek esti Facebook-beszélgetés során más szakemberek is.

Arról is írt Kemenesi Gábor, hogy totális vakcina kikerülést egyelőre nem ismer a tudomány.

Posztja végén a címben feltett kérdést is megválaszolja, vagyis, hogy sose lesz vége ennek a járványnak? A válasza megnyugtató: "de vége lesz". "Amit azonban átlagemberként tehetünk, hogy ez minél hamarabb megtörténhessen az az oltás mihamarabbi felvétele és a vírus terjedésének akadályozása" - javasolja.

"Ha elkényelmesedünk és kevésbé figyelünk, mert „úgyis itt a vakcina” akkor a vírus malmára hajtjuk a vizet.

Vakcina és védekezés, mindkettő maximális bevetésére szükség lesz, hogy az idei év valóban a kilábalás éve lehessen

- írta.

Címlapkép: Az orosz Szputnyik V koronavírus elleni vakcina (hivatalos nevén Gam-COVID-Vac) Székesfehérváron, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban 2021. február 20-án. Forrás: MTI/Vasvári Tamás