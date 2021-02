Oroszország engedélyezett egy harmadik vakcinát is, tömeges tesztelés nélkül

Az oroszok már két másik vakcinát is jóváhagytak tömeges tesztelés nélkül korábban, ez a Szputnyik V és az EpiVacCorona. A Szputnyik egyébként Oroszországon kívüli szervezetek vizsgálata szerint is hatékonynak bizonyult, többek közt Magyarországon is engedélyezték. A Szputnyikkal már 2 millió oroszt beoltottak, az EpiVacCoronával való tömeges oltatás most kezdődik.

A CoviVac vakcináról annyit lehet tudni, hogy elölt vírust tartalmaz, amely nem képes a replikációra, vagyis egy régebbi vakcina-fejlesztési filozófia alapján készült. Akár a legtöbb koronavírus-vakcina, kétdózisos, a két dózist egymástól 14 napos különbséggel kell beadni. 2 és 8 fokra hűtve kell tárolni.

A Csumakov-központ 1955 óta működik, többek közt ők fejlesztették ki azt a vakcinát is, amelyik a járványos gyermekbénulás tömeges terjedését megállította.

Címlapkép: Getty Images