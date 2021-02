Új, emberre átterjedő madárinfluenza bukkant fel Oroszországban

Most először mutatták ki a H5N8 nevű madárinfluenzát emberekben – adta hírül a BBC.

Most először történt olyan, hogy emberekben is kimutatták a H5N8 nevű madárinfluenzát. A hírről orosz kutatók számoltak be, az ország déli részén lévő baromfitartó telepen hét dolgozó fertőződött meg a vírussal.

A hírek szerint mára mind a hét dolgozó jól érzi magát, a fertőzések még decemberben történtek. Szerencsére a vírus emberek közötti átadására nem utal semmi jel, de ez az első eset, hogy a H5N8 vírustörzset emberek is elkapták.

Korábban több megbetegedés is volt már a madárinfluenza különböző vírustörzseitől, és volt, amelyik halálhoz vezetett.

Az orosz tudósok szerint a mostani felfedezés azért is fontos, mivel a vírus még nem tud emberről emberre terjedni, így van idő tanulmányozni azt és megfelelően felkészülni az esetleges újabb mutációkra.

Címlapkép: Shutterstock