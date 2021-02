Felfedte Orbán Viktor, ő miket pipált be a gazdaság újranyitásáról szóló online konzultáción

A járványügyi szakemberek szava lesz a döntő a korlátozások feloldásának menetrendjében, de ezzel együtt is mindenki véleménye számít – hangsúlyozta Orbán Viktor abban a rövid Facebok-videóban , amelyet hétfőn kora este osztott meg és amelyben mindenkit arra kért, hogy töltse ki az online konzultációs kérdőívet. A videó külön érdekessége, hogy közben bemutatták azt is, hogy miket pipált be maga a kormányfő a kérdőív első három kérdésére adott válaszok során.