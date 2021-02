Veszélyes pillanatban dönt Orbán Viktor a kijárási tilalomról

A parlament meghosszabbította a rendkívüli jogrendet, vagyis a kormány számára ismét adott a lehetőség, hogy rendeletben döntsön a koronavírus-járvány elleni korlátozó intézkedések jövőjéről. Egyúttal döntenie is kell, ugyanis napokon belül lejár a korlátozások hatálya. Számba vesszük, hogy milyen lehetőségek állnak a kormány előtt és azt is bemutatjuk, hogy mikor jöhet a nagy bejelentés.

Napokon belül jöhet a döntés

Eltelt ismét egy hónap a járvány elleni védekezés keretében alkalmazott korlátozó intézkedésekkel és a kormánynak napokon belül döntenie kell, ugyanis a jelenleg érvényben lévő korlátozó intézkedések március 1-ig tartanak, így például a kijárási tilalom is. Ha az intézkedések meghosszabbításának korábban látott menetrendje érvényesül ezúttal is, akkor a hét közepén esedékes kormányülés után ismerhetjük meg a kormány döntését: január elején Orbán Viktor jelentette be péntek reggel a szokásos rádióinterjújában, míg január végén a legutóbbi hosszabbításkor Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szokásos csütörtöki Kormányinfón ismertette a kormány döntését.

Ennek megfelelően január 29-én meg is jelent a rendelet a korlátozó intézkedések időbeli hatályának meghosszabbításáról, ezzel a járványügyi védekező lépések hatálya február 1-jéről március 1-jére tolódott ki. Ezzel Magyarország már lassan 4 hónapja él együtt a korlátozó intézkedésekkel, amelyek elengedhetetlenül szükségesek voltak ahhoz, hogy a második járványhullám csökkenésnek induljon.

Mindezek alapján azt mondhatjuk: várhatóan csütörtök délelőtt, de legkésőbb péntek reggel megismerhetjük, meddig maradnak még velünk a korlátozó intézkedések. A parlament hétfőn döntött a veszélyhelyzet 90 nappal történő meghosszabbításáról, így a felhatalmazást megkapta a kormány a további rendeleti kormányzáshoz.

Új szituációba kerültünk, hirtelen

Az elmúlt néhány hét járványügyi hírei alapján egyértelműnek tűnik, hogy egy hónappal ezelőtt a kormánynak könnyebb dolga volt, mint most, ugyanis a környezet alapvetően változott meg több szempontból is. Az események pedig csak tovább gyorsultak az elmúlt napokban.

Az egyre kedvezőtlenebbé váló járványügyi környezetben egyre több figyelmeztetést küldtek a szakértők is. Nyilvánvalóvá vált ugyanis az elmúlt napokban, hogy változatlan járványügyi intézkedéseket feltételezve (vagyis újabb szigorítás nélkül), a szabályokat kevésbé betartó lakossági környezetben, egy gyorsabb terjedésre képes vírustörzs (egyre inkább jelen van ugyanis a brit variáns Magyarországon is, valamint megjelentek újabb törzsek) kedvezőtlenre fordítja a járványgörbét és a járványhullámok alapvető jellemzője az exponenciális felfutás.

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház osztályvezető infektológusa többször is megszólalt pár nap alatt. Egyrészt azt hangoztatta, hogy a jelenlegi korlátozásokat fent kell tartani, nem érzi úgy, hogy a következő hetekben bármilyen nyitásnak lenne módja. Másrészt arra hívta fel a figyelmet, hogy aggasztó a kórházba kerülő és az intenzív osztályon kezelt esetek számának emelkedése.

többször is megszólalt pár nap alatt. Egyrészt azt hangoztatta, hogy a jelenlegi korlátozásokat fent kell tartani, nem érzi úgy, hogy a következő hetekben bármilyen nyitásnak lenne módja. Másrészt arra hívta fel a figyelmet, hogy aggasztó a kórházba kerülő és az intenzív osztályon kezelt esetek számának emelkedése. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora azt nyilatkozta a napokban, hogy ha most feloldanánk a korlátozásokat, akkor hirtelen nagyon felerősödne a járvány.

azt nyilatkozta a napokban, hogy ha most feloldanánk a korlátozásokat, akkor hirtelen nagyon felerősödne a járvány. Müller Cecília országos tisztifőorvos pedig egymás után küldte a jelzéseket. Először csak jelezte, hogy ha teret hódít a fertőzőképesebb brit variáns, akkor romolhat a magyar járványhelyzet. Majd kiderült, hogy sajnos közösségi terjedésnek indult a brit variáns, amely miatt romlik a helyzet. A múlt héten már arra figyelmeztetett, hogy hamarosan dominánssá válhat a brit vírustörzs, ami nem sok jót jelez előre a kilátásokkal kapcsolatban. Másnap már bejelentette, hogy elindult a harmadik járványhullám Magyarországon, majd hétvégén már annak berobbanásától, exponenciális növekedésétől tartott. Hétfőn pedig már azt közölte, hogy exponenciálisan emelkedik a hazai járványgörbe.

És úgy tűnik, hogy a kényes helyzetet a kormány is kezdi felismerni, ugyanis Orbán Viktor legutóbbi pénteki rádióinterjújában már nem beszélt az újranyitás várható idejéről, hanem azt hangsúlyozta, hogy nagyon veszélyes pillanatban van Magyarország. Hétfő esti rövid videójában pedig azt mondta, hogy a járványügyi szakemberek szava lesz a döntő a korlátozások feloldásának időbeli menetrendjében.

De akkor milyen döntés jöhet?

A fentiek fényében több lehetőség közül választhat most a kormány, azonban ezek valószínűsége jócskán eltérhet egymástól.

Már most dönt a szigorítások valamilyen minimális enyhítéséről, március elsejei indulással. (Talán ennek lehet a második legkisebb esélye a 4 forgatókönyv közül.) Nem nyúl a jelenleg érvényben lévő korlátozások tartalmához, vagyis egyáltalán nem old a kormány, viszont a helyzetre való rugalmasabb reagálás érdekében csak rövidebb ideig (például újabb két héttel, nem pedig 1 hónappal) tolja ki a jelenlegi intézkedések időbeli hatályát, például március közepéig. Ennek következtében megadja magának a lehetőséget a kormány, hogy két hét múlva is döntési helyzetben legyen. Nem változtat a korlátozó intézkedéseken, és ahogy eddig, ezúttal is további 1 hónappal hosszabbítja meg azok időbeli hatályát (április elsejéig, azaz a húsvéti hétvége előtti napokig). Ennek megfelelően március végén lenne ismét döntési helyzetben és ha úgy alakulnak a folyamatok, akkor léphetne a nyitás érdekében épp a korábban ígért húsvét hétvégi határidő előtt. A járványügyi helyzet olyan mértékben romlik és annyira hirtelen a következő 2-3 napban, hogy a kormány kénytelen a korlátozások szigorításáról dönteni. (Talán ennek lehet a legkisebb esélye a 4 forgatókönyv közül, és hétfőn Müller Cecília országos tisztifőorvos azt válaszolta egy kérdésre, hogy nem szeretnének új korlátozó intézkedéseket bevezetni.) Érdemes ennek kapcsán megjegyezni, hogy a fertőzőbb vírusvariáns hazai megjelenése és terjedése kiemelten fontos abban a tekintetben, hogy hatással lehet a jelenleg érvényben lévő korlátozó intézkedések feloldásának időpontjára is.

Egy dolog azonban biztos: a Portfolio azonnal beszámol a korlátozó intézkedésekről szóló döntésről.

Címlapkép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala