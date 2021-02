Koronavírus: már Svédországban is durva lezárásokat fontolgatnak

Stefan Lofven svéd miniszterelnök szerint nagy a kockázata a koronavírus-fertőzések megugrásának, ezért akár olyan lezárások bevezetésére is szükség lehet Svédországban, amilyenekre eddig nem volt szükség.

A Bloomberg beszámolója szerint a miniszterelnök egy stockholmi sajtótájékoztatón azt mondta, ha romlani fog a helyzet, akkor a kormány felkészült egy esetleg lezárás bevezetésére Svédország egyes területein. Hozzátette: reméli, erre nem lesz szükség.

Svédország korábban elismerte, hogy a koronavírus-járványhoz való laza hozzáállása helytelen volt, és nagyobb halálozási rátához vezetett, mint amit más skandináv országokban láttak. A múlt hónapban vezették be Svédországban azt a jogszabályt, amely lezárásokra is lehetőséget ad, a hatóságok pedig fokozatosan újabb és újabb korlátozásokat vezettek be idén.

Múlt héten Stockholmban 27%-kal nőtt az új fertőzések száma, amelyek Lofven szerint különböző korlátozásokat tettek szükségessé: a boltokban és edzőtermekben létszámkorlátot vezettek be, március 1-jétől este fél 9 után nem lehetnek nyitva az éttermek, és az iskolák bezárására is szükség lehet.

