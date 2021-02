Operatív törzs: felgyorsítható az oltási ütemterv

A járványügyi szakértők előrejelzései szerint a statisztikák romlása várható, és akár drámai romlás is bekövetkezhet. A kormány ezért a korlátozások meghosszabbításáról döntött március 15-éig - jelentette be Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a mai Kormányinfón, amelyről a Portfolio élőben tudósított. A miniszter tájékoztatása szerint a három tavaszi hónapban 4,5 millió kínai vakcina érkezhet hazánkba.A főbb bejelentések:- Az újabb járványhullám elérte Magyarországot, "rossz vagy rosszabb" adatok érkeznek majd.- 1,2 fölött van ma a fertőzési arányszám, a második hullám csúcsát is megközelíthetjük. - Növekedni fog a halottak száma is.- A kormány március 15-ig meghosszabbítja a korlátozásokat.- 2 millió 460 ezren regisztráltak az oltásra, 425 ezren töltötték ki a konzultációs kérdőívet.- A kormány az összes engedélyezett oltóanyag beadatására buzdít.- A miniszterelnököt a jövő héten olthatják a kínai vakcinával.- 2,5-3 millió oltást kell beadni ahhoz, hogy a fenyegetettek védettek legyenek.- Egy hétvégén összesen 1 millió embert be tudnánk oltani most is.- Tavasszal 1 millió kínai vakcina érkezik. - Magánszolgáltatók nem olthatnak, az állam azonnal lefoglalná az országba érkező oltóanyagokat.- Március 1-től postázzák a védettségi igazolványt, őket feloldhatják a karanténszabályok alól.