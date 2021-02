Már 2022 tavaszán indulhat a 300 milliárd forintos szuperkórház-beruházás előkészítése

Csiki Gergely Cikk mentése Megosztás

A Szent Imre Kórházban is növekszik a koronavírus-esetek száma és további növekedésre kell számítani, amire a kapacitások átszervezésével készül fel az intézmény - derül ki Bedros J. Róbert kórházfőigazgató Portfolio-nak adott interjújából. A főigazgató arról is beszélt, hogy jelenleg naponta 600-700 pácienst tudnak beoltani és ezt az oltási képességet meg tudják duplázni maximális kapacitásigény esetén. A kórházvezetőt az egészségügyi szolgálati jogviszony keretében március elsején élesedő új munkaszerződésekről is kérdeztük, melynek kapcsán elmondta: nem számítanak nagy arányú távozásra, a kórház által biztosított feltételek vonzóak lesznek. A keresetek nem csökkennek, ezért nem is számolunk komolyabb kapacitás-kieséssel - húzta alá. Mindezeken túlmenően a Dél-budai Centrumkórház (DBC) miniszterelnöki megbízottja részletesen szólt a folyamatban lévő szuperkórház-projektről is. Ezek szerint csúszás nincs, a létesítmény-kivitelezés előkészítése már jövő tavasszal megkezdődhet.