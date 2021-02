Több megyében már gyakorlatilag új csúcson van a koronavírus-járvány

A koronavírus terjedése folyamatosan gyorsuló tendenciát, és megyénként eltérő képet mutat. Az ország középső területén romlik a leggyorsabban a helyzet, de igazából az ország minden területén egyre erősebb a járvány. Ugyanakkor míg egyes helyeken a gyorsulás még visszafogott, addig találunk olyan megyéket, amelyekről nyugodtan kijelenthetjük: már a második hullám csúcsaihoz hasonló a helyzet.

A népességarányos adatok szerint Nógrád, Somogy és Komárom-Esztergom megyében van jelen a leginkább a koronavírus, hiszen ezeken a területeken 100 ezer lakosból 400 fertőzödött meg az elmúlt egy hét során. Térképünk sajnos folyamatosan "zöldül", a néhány hete gyakorinak számító 100 alatti mutatók már csak mutatóban vannak néhány megyében:

Ugyanakkor a járványhelyzet nem feltétlenül a jelenleg legfertőzöttebb helyeken romlik a leggyorsabban. Vannak olyan megyék, ahol néhány nap alatt is annyit gyorsult a terjedés, hogy míg a heti átlagos mutató még nem számít a legmagasabbak közé, addig az utolsó napok adatai már a második hullámban jellemző szinteket érték el. A gyors tendencia alapján, illetve figyelembe véve, hogy a fertőzést a tünetek megjelenése után (néhány nappal a fertőzés után) azonosítják, kijelenhetjük:

néhány megyében a helyzet már legalább olyan súlyos, mint a második hullám csúcsán volt.

Ez a megállapítás egyelőre csak a regisztrált fertőzöttek járványgörbéjére vonatkozik, de hamarosan megjelenik a súlyos esetek számában, illetve a helyi egészségügyi rendszerre nehezedő nyomásban is. Egyelőre a kórházban ápoltak száma akkora, mint novemberben, egy héttel a lezárások bejelentése előtt volt. Az egészügyi rendszer terheltsége ezen mutató alapján ma a kétharmada a járvány csúcsán látottnak, de a dinamikát látva a különbség néhány nap alatt is nagyon gyorsan fog csökkenni.

Ha megnézzük, hol terjed most leginkább a járvány, természetesen az ország középső területét kell megjelölnünk, már csak a nagyobb népesség miatt is. De a dominancia ennél is nagyobb: az elmúlt 24 órában például a regisztrált esetek fele Budapestről és Pest megyéből érkezett. A pontosabb kép felrajzolásához azonban egy másik számítást alkalmaztunk. A járvány gyorsulásának mérőszámaként egy rövid bázisú mutatót használunk. Azt nézzük meg, hogy az utóbbi három nap regisztrált esetszáma mennyivel tér el az egy héttel ezelőtti három nap esetszámától. Ez azt mutatja meg, hogy az adott megye járványhelyzete a saját korábbi helyzetéhez képest mennyit romlott, vagyis az adott területen mennyire erősödött a járvány.

A mutató még három nappal simítva is elég érzékeny egy-egy új nap kiugró adatára, de a nagy kép azért elég világos:

Mint látható, nincs olyan területe van az országnak, ahol az utóbbi három nap esetszáma ne lenne lényegesen nagyobb az egy héttel korábbinál, vagyis Magyarország teljes területén igen gyorsan terjed a vírus. Budapest 70%-os növekedési mutatója nem a legmagasabb ugyan, de a nagy népesség miatt érthető, hogy a pest megyei agglomerációval együtt miért ez a terület adja az új fertőzések felét.

Pest megyében az elmúlt 24 órában 826 új fertőzöttet találtak, ennél többet még a második hullám csúcsán is csak kétszer regisztráltak. Nem kell hozzá nagy fantázia, csak a tendencia figyelembe vétele, hogy kijelentsük: ezen a területen tulajdonképpen a vírus már legalább annyira jelen van, mint tavaly év végén, és hamarosan új abszolút csúcsokat fogunk látni. E szempontból talán már egy azonnali teljes lezárás sem számítana sokat, hiszen a következő néhány nap felbukkanó esetei még ezen a héten fertőződtek meg.

Van egy megye, ahol már biztosan új csúcsot látunk: Somogyban ugyanis második napja közölnek abszolút rekordnak számító fertőzéses számokat.

Hasonlóképpen a csúcs közelében jár Fejér, Komárom-Esztergom megye:

Az utóbbi két napon egyébként alig látunk olyan megyei adatokat, amelyek ne a járvány meglódulását mutatnák. Különösen Szabolcs-Szatmár, Győr-Moson-Sopron, Nógrád, Vas és Fejér megye megugrása figyelemre méltó, de tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy

a regionális adatok a vírus annyira széles körű és intenzív terjedését mutatják, hogy szinte biztosak lehetünk benne: ahol még nem látunk látványosan exponenciális emelkedést, ott (beavatkozás nélkül) a következő egy héten belül látni fogunk.

