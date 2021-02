Koronavírus Magyarországon: szomorú vasárnapi adatok érkeztek

A szombati 4948 után valamivel kevesebb, 4469 új fertőzést mutatnak az elmúlt 24 órában kiértékelt tesztek, ugyanakkor ez a szám is december első felét idézi, idén alig volt ennél magasabb az esetszám. Az elmúlt egy hétben napi átlagban 3654 esetet regisztráltak, szemben a múlt heti 2223-mal.

Az elmúlt 24 órában 72-en, az elmúlt hét átlagában pedig napi 96-an vesztették életüket a megfertőződöttek közül. Utóbbi szintén jóval magasabb az előző heti 85-nél, de részben az időbeni csúszás, részben pedig talán az idősek megkezdődött beoltásának köszönhetően kisebb a növekedési üteme, mint az új eseteké.

5 482 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 524-en vannak lélegeztetőgépen. Nagyon szomorú tény, hogy egy hét alatt a kórházban lévő fertőzöttek száma 30%-kal, a lélegeztetőgépen lévőké pedig 43%-kal emelkedett.

Százezer lakosra vetítve Nógrád, Somogy és Komárom-Esztergom megyében mutatták ki a legtöbb új fertőzöttet az elmúlt egy hétben, de Győr-Moson-Sopron és Pest megye, illetve Budapest is rosszul áll.

24 óra alatt a friss adatok szerint 27 630 tesztet végeztek el, ami csak némileg kevesebb az előző napinál. A pozitív tesztek aránya az elmúlt nap és az elmúlt hét átlagában is valamivel 16% fölött volt.

Eddig 677 682 fő kapott oltást, közülük 249 499 fő a második oltását is megkapta. A kínai vakcina megérkezésének köszönhetően nagyon felpörgött a héten az oltottak száma: egy hét alatt 232 ezer embert oltottak be (az eddig oltottak több mint az egyharmada), ezek csaknem fele pedig (114 db első oltás) most jelent meg a statisztikában.

