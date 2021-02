Különjogokkal járó zöld útlevelet adna Ausztria a beoltottaknak

Az osztrák kormány Görögország és Ciprus példáját kívánja követni a zöld útlevél kiadásával. Mindazok, akik megkapják az okmányt, a kabinet tervei szerint szabadon utazhatnának az Európai Unión belül, emellett étterembe, színházba és moziba mehetnének, ellátogathatnak a sporteseményekre.

Sebastian Kurz kancellár a múlt héten, digitális formában megrendezett európai uniós csúcstalálkozón elmondta, hogy

jó lenne az útlevelet európai szinten kibocsátani, de ha nem megy, akkor legalább a hasonló helyzetű szomszédokkal vagy ha ez sem megoldható, akkor nemzeti szinten.

A kancellár szerint a dél-európai uniós országok, melyek számára kiemelten fontos az idegenforgalom (Horvátországban például 25 százalékát teszi ki a belföldi összterméknek a turizmus), támogatják az osztrák kezdeményezést, de Lettország és Szlovákia is.

Többen még várnának az útlevéllel

Németország és Franciaország viszont egyelőre korainak tartja a privilégiumokat kínáló útlevél kiadását,

szerintük meg kell várni azt, hogy a lakosság többsége megkapja a védőoltást. Ursula van der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint az útlevél kibocsátása előtt egyértelműsíteni kell azt is, hogy a beoltott személyek, ha védettek is, nem fertőznek-e meg más embereket. A bécsi egészségügyi tanácsos, Peter Hacker úgy gondolja, tabudöntögetés lenne a be nem oltottak hátrányos megkülönböztetése. Az oltás ellenzőinek pártolójává vált szélsőjobboldali szabadságpárt elnöke, Norbert Hofer egyenesen veszélyesnek és embertelennek minősítette a kancellár javaslatát. Annyi bizonyos, hogy előbb-utóbb minden uniós tagországra kiadják a vélhetően a mobiltelefonokra küldött különleges engedélyeket, csak az időpontját illetően térnek el a vélemények.

Brüsszel még három hónapot várna az igazolvány kibocsátásával,

az aktuális pandémiás helyzetet nagyon komolynak tartja, és az a véleménye, hogy a nem létfontosságú utazásokat egyelőre ajánlatos elhalasztani.

Az osztrák kancellár szerint, ha a lakosság egyre kevésbé követi a bezárkózás előírásait, akkor azt felesleges erőltetni, fontosabb a tömeges tesztelés, az oltás, jobb helyzetet teremt a javuló időjárás is. Martin Söder, bajor miniszterelnök viszont azt hangsúlyozta, hogy amíg továbbra is átlagot meghaladóan sok a koronavírus dél-afrikai mutációjával fertőzött személy Tirol tartományban, addig az osztrák-német határ zárva marad. A napi új fertőzöttek száma Ausztriában megközelíti a 2500-at.

