Jövő héten eldőlhet, hogy lehetnek-e nézők a tokiói olimpián

Hasimoto Szeiko, a tokiói olimpia szervezőbizottságának vezetője amellett érvelt, hogy legyenek nézők a nyári ötkarikás játékok versenyein. Közben a jamaicaiak olimpiai és világbajnok rövidtávfutója azt nyilatkozta: inkább kihagyja a tokiói olimpiát, minthogy beoltassa magát a koronavírus ellen Yohan Blake.

A korábbi olimpiaügyi miniszter,Hasimoto Szeiko, úgy véli, hogy a szurkolóknak legalább korlátozott számban meg kell engedni a részvételt a tavalyról idénre halasztott olimpián és paralimpián.

Üres lelátók esetén a sportolók okkal csodálkoznának, hogy miért nincsenek szurkolók, miközben más versenyekre beengedik a nézőket

- idézte az Aszahi Simbun című újság Hasimotót, aki február elején vette át a szervezőbizottság irányítását, miután elődje szexistának minősített kijelentései miatt távozni kényszerült a posztról.

Hasimoto mielőbbi döntést sürgetett, rámutatva, hogy a kérdés megoldása már csupán a belépők árusítása és a szállodai helyek értékesítése miatt sem igen tűr halasztást.

A Kyodo News hírügynökség szerint a japán házigazdák és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) képviselői várhatóan a jövő héten vitatják meg, hogy engedélyezzék-e nézők jelenlétét az ötkarikás játékokon a koronavírus-járvány körülményei közepette. Thomas Bach, a NOB elnöke a múlt héten azt mondta, áprilisban vagy májusban lehet döntést hozni az ügyben.

Az ötkarikás kérdésekben bennfentes insidethegames.biz úgy tudja, hogy eddig körülbelül 4,48 millió belépőt adtak el az olimpiára, és 970 ezret a paralimpiai játékokra a hivatalos jegyértékesítő weboldalon keresztül, illetve különböző sorsolások révén, miközben 810 ezer japán jegytulajdonos kérte pénze visszatérítését decemberben.

A tokiói olimpiát a tervek szerint július 23. és augusztus 8. között rendezik, majd augusztus 24-től szeptember 5-ig tart a paralimpia.

Blake inkább kihagyja az olimpiát, de nem kér oltást



Inkább kihagyja a tokiói olimpiát, minthogy beoltassa magát a koronavírus ellen Yohan Blake, a jamaicaiak olimpiai és világbajnok rövidtávfutója.



A 31 éves sprinter a jamaicai The Gleaner napilapnak azt nyilatkozta, egyik vakcinát sem hajlandó beadatni magának, és ebben a kérdésben szilárd az elhatározása. "Nem akarok részletekbe menni, de minden okom megvan erre" - tette hozzá Blake.



A tavalyról idén nyárra halasztott nyári játékokon szereplő sportolókat nem kötelezték az oltásra, de a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) azt javasolta a versenyzőknek, hogy oltassák be magukat a vírus ellen.



Blake 2011-ben világbajnok volt 100 méteren, majd a 2012-es londoni és a 2016-os riói olimpián is tagja volt az aranyérmes 4x100 méteres váltónak. A sprinternek nagy valószínűséggel Tokióban lesz az utolsó ötkarikás szereplése.

