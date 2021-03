Müller Cecília: ha nem lesz javulás, nagyobb szigor jön a járvány miatt

Kiss Róbert kezdte meg a tájékoztatót, a március 16-ig meghosszabbított korlátozások ismertetésével kezdte a beszámolót. Hatályban maradnak a maszkviselésre, a kijárási tilalomra és gyülekezésre érvényben lévő szabályok is.

A határokon ma jó ütemben lehet áthaladni, Röszkénél a belépő oldalon van kisebb torlódás a kamionok sávjában - mondja.

Beszélt arról, hogy rendszeresen megjelennek csalók is a maszkok és fertőtlenítőszerek piacán. Most már illegálisan árult védőoltások is vannak a piacon, ezekkel azonban óvatosságra int. Kitért arra is, hogy koronavírussal szembeni csodaszer nincs.

Vannak, akik házról házra járnak és személyesen kérik az embereket, hogy írják alá és töltsék ki a regisztrációs lapot, de Kiss Róbert figyelmeztet mindenkit, hogy nincs ilyen állami gyakorlat, így senki ne töltse ki ezeket a papírokat.