Koronavírus Magyarországon: meredeken emelkedik a kórházban ápoltak száma

2764 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdet óta összesen 435 689 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 130 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 15 188 főre emelkedett. A 3000-nél kevesebb új eset jelentős esésnek tűnik az előző napok fényében, de általában a keddi számok a hétvégehatás miatt mindig alacsonyabbak az átlagnál. Az előző héthez képest viszont jelentős a romlás. A kórházban kezeltek száma viszont kimagasló mértékben nőtt 24 óra alatt, 6000-nél több beteg van ma kórházban koronavírus miatt.

Fertőzések, halálozások és kórházi adatok

Az előző napokhoz képest sokkal kisebb új esetszámot közöltek ma reggel, ami önmagában örömteli lenne, csakhogy szinte minden kedden ez a helyzet. Vélhetően kedden jelentkezik ugyanis a hétvége hatása, amikor kevesebben mennek orvoshoz, így kevesebb tesztet végeznek el. Az alábbi ábrán is látszik, hogy a nagy visszaeséseket általában megugrás követi - a völgyeket rendszerint keddi napokon látunk. Sajnos látva az emelkedő trendet, nem lenne meglepő, ha holnap a korábbiaknál magasabb számot látnánk.

A járvány gyors felfutását mutatja, hogy az előző keddhez képest több mint 1000 fővel, 59%-kal nőtt az új esetek száma.

A nap legaggasztóbb híre a kórházban ápoltak száma, ez ugyanis meredeken növekszik. Az előző naphoz képest 392 fővel több beteget ápolnak kórházban - ennél nagyobb emelkedést 24 óra alatt csak a második hullámban láttunk, akkor is csak egyszer. A lélegeztetettek száma egy nap alatt 44 fővel nőtt.

Az előző 24 órában 130 honfitársunkat veszítettük el koronavírus miatt. A trend sajnos az új halálesetek görbéjén is emelkedik, és a romló járványhelyzetet látva aligha számíthatunk enyhülésre a következő hetekben.

Tesztek és oltások

A hétvégehatás az elvégzett tesztek számában is megmutatkozik. Mindössze 13 ezer teszt eredményéből kaptuk meg a 2764 új esetet, az elvégzett tesztek száma sokkal alacsonyabb az elmúlt héten átlagosan 23 ezer napi mintavételnél, ez is klasszikus keddi visszaesést jelent. Az elvégzett tesztek 21%-a volt pozitív - minél magasabb ez az arány, annál kevésbé tudjuk pontosan nyomon követni a terjedést, annál több feltáratlan eset maradhat. A második hullám csúcsán 30% körül volt ez az arány (a kiugró adatokkal nem számolva). Mint az ábrán látszik, a trend meredeken emelkedik, heteken belül elérhetjük a második hullámban látott aluldetektálási arányt, az egészségügyi rendszer (beleértve a tesztelési kapacitásokat is) jelentős nyomás alá kerülhet napokon belül.

Folyamatosan zajlik az oltás, már 721 677 fő a beoltottak száma, közülük 252 847 fő már a második oltását is megkapta. Ez azt jelenti, hogy egy nap alatt 36 400 ember kapta meg az első oltását Magyarországon. Az átoltottság a kínai és orosz vakcinák beszerzése óta látványosan gyorsul, de még mindig alacsony: a lakosság 7,4%-a kapta meg az első oltását, a második oltást 2,59% - és ez mindössze 0,01%-ponttal nőtt tegnap óta. Ahogy az operatív törzs áttér a második oltás idejének kitolására, úgy nyílik majd ez az olló: az első oltást egyre többen kapják meg, ehhez képest sokkal lassabban fog nőni kezdetben a második oltásukat megkapók aránya. Az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján ismertetik az új oltási tervet.

Megyei adatok

Az elmúlt 24 órában Budapesten jelentették a legtöbb fertőzöttet, 728-at. Pest megyében 606 új beteg volt az elmúlt napon, Komárom-Esztergomban 206 új eset volt, a többi megyében 200 alatt volt az új esetek száma. A legkevesebb új fertőzött Zala megyében volt, mindössze 20 fő, de alacsony volt Veszprém (29) és Jász-Nagykun-Szolnok (26) megyékben is.

Lakosságarányosan az elmúlt héten már nem áll ennyire kiugróan rosszul a főváros, 100 ezer főre 341 beteg jutott. A legfertőzöttebb megye Somogy, ahol 525 beteg jutott 100 ezer lakosra, Nógrádban 491, Komárom-Esztergom megyében 472 volt ez a szám. A legkevesebb beteg lakosságarányosan Jász-Nagykun-Szolnok megyében volt, ahol 84 beteg jutott 100 ezer lakosra, más megyében sehol sem volt 100 alatt a szám az elmúlt héten. 200 alatt volt Veszprém megye, Baranya, Zala, Heves és Békés. Pest, Fejér és Győr-Moson-Sopron megye (Nógrád és Komárom-Esztergom megyék, valamint Budapest mellett) a legfertőzöttebbek közé tartozott 300 feletti új esettel 100 ezer lakosra vetítve.

