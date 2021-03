Szétesőben az EU közös vakcinabeszerzési stratégiája, egyre többen követik a magyar utat

In English

Hétfőn négy uniós tagállam jelezte különböző formában, hogy elégedetlen a közös uniós vakcinabeszerzési stratégiával és a saját kezébe vette a minél több vakcina megvásárlásának, illetve legyártatásának kérdését. Ezek a fejlemények újabb ütéseket jelentenek a közös EU-s stratégiának, ami abból a szempontból érthető, hogy a járvány miatti nyomás láthatóan önálló megoldásokra sarkallja az egyes tagállamok vezetőit. Ezzel gyakorlatilag olyan útra lép egyre több tagállam, mint amire először a magyar kormány lépett, amikor néhány hete bejelentette a kétoldalú megállapodásokat Oroszországgal és Kínával a vakcinák beszerzésére, "felrúgva" a közös uniós beszerzési stratégiát.

Hétfőn délután a szlovák miniszterelnök bejelentette, hogy ők is vesznek orosz Szputnyik vakcinát, most 100 ezer főnek elegendő adag érkezett, de összességében 1 millió embernek elegendőt vettek.

Szintén hétfőn a lengyel köztársasági elnök telefonon beszélt Hszi Csin Ping kínai államfővel és a méltató szavakat tartalmazó leirat egyik hangsúlyos eleme az, hogy megkérte Andrej Duda a kínai vezetőt, hogy szállítsanak ők is Lengyelországnak kínai vakcinát, amire Hszi hajlandónak mutatkozott. (A lengyelek erősen elutasítóak Oroszországgal szemben, így érthető, hogy helyettük a kínai vakcina felé fordult a lengyel vezetés.)

Mindezek után hétfőn este érkezett a Reuters híre, hogy e hét csütörtökön Izraelbe utazik az osztrák és a dán kormányfő, hogy megbeszéléseket folytasson Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel vakcinagyártási együttműködésről, ami a két uniós tagállam gyorsabb vakcina ellátottságát hivatott elérni.

Amint a Politico összefoglalója rámutat: ezek a fejlemények újabb ütéseket jelentenek a közös uniós vakcinabeszerzési stratégiának, láthatóan gyengül a szolidaritás az EU-n belül ezen a téren, mert a tagállami vezetők nagy nyomás alatt vannak, hogy gyorsan cselekedjenek. Sebastian Kurz osztrák kancellár egy lapinterjúban azt mondta: nem akar Ausztria és Dánia csak az EU-s beszerzésnek kiszolgáltatott lenni, mert láthatóan vannak gyártási-beszerzési nehézségek és az Európai Gyógyszer Ügynökség is túl lassú.

Mette Frederiksen dán kormányfő kissé óvatosabban fogalmazva azt mondta: nem az EU-val kapcsolatos bizalomhiány a lépésük oka, hanem egyszerűen az, hogy megoldást kell találniuk a több vakcina beszerezhetőségére. A Financial Times-nek nyilatkozva azt is mondta: azért igyekeznek Izraellel kialakítani egy gyártási együttműködést, mert könnyen lehet, hogy olyan helyzetben találják magukat, amikor majd évente kell oltani a koronavírus ellen és ne legyen beszerzési probléma, illetve egy raktárkészlet felhalmozására is utalást tett.

