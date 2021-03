Szigorít a kormány: 10 pontban mutatjuk a lényeget

A várakozásoknak és a kiszivárgott információknak megfelelően drasztikus lépésekről döntött a kormány járvány harmadik hullámának megfékezése érdekében, amelyeket az alábbiakban foglalunk össze.

A Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta, hogy a döntéseket azért hozták, mert csak a kontaktusszámok, a találkozások radikális csökkentése vezethet eredményre, a szakértők javaslata alapján szigorú korlátozásokat vezet be a kormány. Ha most nem zárnánk, akkor a nyitás is későbbre tolódna - mondja a miniszter.

A konkrét döntések:

Az oktatás területén az óvodákat és az általános iskolákat március 8-tól április 7-ig, tehát a tavaszi szünet végéig bezárják. A középiskolákban, egyetemeken változatlanul zajlik a digitális oktatás. Az üzleteket március 8-án hétfőtől két hétre, tehát március 22-ig bezárják. Ez alól kivétel az élelmiszerbolt, a patika, a drogéria és a benzinkút. Március 8-22 között minden szolgáltatás szünetel, kivéve a magánegészségügyi szolgáltatások. A konditermeket is be kell zárni két hétre (március 8-22.), az igazolt sportolók meccseire, edzéseire csak zárt kapuk között kerülhet sor. A parkok, arborétumok nyitva lesznek, a szabadtéri sportolás megengedett a másfél méteres védőtávolság betartása mellett. A munakvégzés engedélyezett, de ahol mód van rá, ott biztosítani kell az otthoni munkavégzést. A maszkhasználat szabadtéren mindenhol kötelező. Szigorítják a határátlépést a személyforgalomban (részleteket nem mondott), de a tranzit- és teherforgalomban nem lesz szigorítás. A szállodák és a vendéglátóipar számára már adott bértámogatást, adókedvezményt minden olyan szektorra kiterjesztik, amelyeknek most be kell zárnia két hétre.

A fenti bejelentések még számos részletkérdést nem tisztáztak, ezeket a ma folytatódó kormányülésen véglegesítik, és holnap reggel 6-kor az operatív törzs ülésén is tárgyalják, így holnap reggel fél 8-tól Orbán Viktor kormányfő a pontos részleteket ismerteti majd a Kossuth Rádióban tartandó interjújában.

A Kormányinfón elhangzott további részletek itt érhetők el. A teljes videó pedig itt visszanézhető:

Címlapkép forrása: MTI/Koszticsák Szilárd