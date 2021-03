Kanada engedélyezte a Johnson&Johnson vakcináját

A kanadai gyógyszerfelügyelet pénteken engedélyezte a Johnson and Johnson által kifejlesztett egykomponensű oltóanyag alkalmazását.

Justin Trudeau kanadai miniszterelnök sajtótájékoztatójén közölte, hogy szeptemberig tízmillió adagot várnak a Johnson and Johnson készítményéből.

Az észak-amerikai országban korábban a Pfzier/BioNTech, a Moderna és az AstraZeneca/Oxford vakcinákat engedélyezték. Ennek ellenére csak lassan halad a kandai oltási kampány a gyártás elhúzódása és a kiszállítási nehézségek miatt.

A Johnson and Johnson oltóanyaga egyszerű hűtőszekrényben is tárolható ellentétben a mélyhűtést igénylő Moderna és Pfizer/BioNTech vakcinákkal. Az Egyesült Államok a múlt héten hagyta jóvá a Johnson and Johnson-vakcina alkalmazását. Ezt az oltóanyagot Bahrein is használja.

