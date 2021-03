Koronavírus: kissé javult a magyarok oltakozási kedve

Halvány javulást mutat az oltakozási kedv Magyarországon. A KSH a KSH rendszeres felmérésének legfrissebb eredménye szerint a megkérdezettek 66%-a biztosan vagy talán beoltatná magát.

A hétről hétre elvégzett felmérés februári adatfelvételei közel azonos eredményt hoztak. Eszerint a magukat biztosan beoltatni tervezők (vagy már be is oltottak) aránya 38-ról 42%-ra emelkedett. Ugyanakkor a KSH számaiból az is látszik, hogy a tábor a bizonytalanok táborából hízik, vagyis azok válnak magabiztossá, akik már korábban is úgy nyilatkoztak, hogy "talán" oltakoznának". E két csoport együttes aránya nagyon stabilan 66%, immár negyedik hete.

A "talán" körben bizonyára sokan vannak azok, akik a felkínált vakcinától teszik függővé az oltakozást. Amennyiben mindenkit sikerülne a megfelelő védőoltással ellátni, akkor a nyájimmunitás környékére növekedhet a beoltottság. Ugyanakkor figyelemreméltó, hogy a védőoltásra regisztráltak száma még annál is kevesebb, mint amennyi biztos oltakozó a KSH felméréséből látszik.

Eközben az oltást elutasítók aránya nem csökken, sőt enyhén emelkedik: január végén 24% volt, most 27%. A nem nyilatkozókkal együtt ez a csoport teszi ki a népesség egyharmadát.

