Valósággal megrohamozták a boltokat a magyarok, megszólalt a minisztérium

A hétvégén óriási tömegjelenetek alakultak ki bizonyos üzletek előtt (főleg bútoráruház láncok, műszaki cikkeket árusító üzletek esetében), miután az emberek megrohamozták ezeket a boltokat, mert március 8-ától legalább 2 hétre bezárnak. Most az ITM államtitkára nyugtatott meg mindenkit.

A járvány óriási hullámban tört Európára, így Magyarországra is, ezért kell zárni, de

az üzletek online továbbra is nyitva tarthatnak, az interneten mindent meg lehet vásárolni

- közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára vasárnap a Facebookra feltöltött posztjában.

Schanda Tamás azt kérte a lakosságtól, hogy azokban a boltokban, amelyek továbbra is fogadhatnak vevőket, átgondoltan vásároljanak, ne kelljen feleslegesen, többször menniük. Lehetőleg egy ember menjen egy családból, így is csökkentik a kontaktusszámot, valamint fontos, hogy az emberek, ha tudnak, kártyával fizessenek, mert a készpénz felületén is megmaradhat a vírus.

Tartsák be 1,5-2 méteres távolságot az üzlet munkatársaitól és a többi vásárlótól is, viseljék a maszkot megfelelően, valamint kezüket gyakran fertőtlenítsék - hívta fel ismételten a figyelmet az óvintézkedésekre az államtitkár.

"Köszönettel tartozunk a kereskedelmi dolgozóknak, hiszen folyamatosan helytállnak a legrosszabb időszakokban is, és biztosítják azt, hogy semmiben ne szenvedjünk hiányt. Vigyázzunk fokozottan az egészségükre!" - fogalmazott Schanda Tamás a Facebookon.

Az RTL szombat esti riportjában már láthatóak voltak tömegjelenetek az üzletekben és a helyzet csak tovább romlott vasárnap.

Címlapkép forrása: Getty Images