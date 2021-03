Azonnal felrobbantaná a gazdaságot Joe Biden gigacsomagja: a szelét mi is éreznénk

Joe Biden demokrata elnök kormánya 1900 milliárd dolláros gazdaságélénkítő csomagot terjesztett elő, amelyet a kongresszus alsó háza el is fogadott. A hatalmas összegű csomag rövid távon érezhető hatást fejt ki a gazdaságban: az OECD friss jelentésében közölte számításait az amerikai, európai, kínai és egyéb gazdaságok GDP-jére, valamint a foglalkoztatásra gyakorolt hatásairól. Nem meglepő módon a csomag számottevő mértékben javítja a kilátásokat, ugyanakkor erősítheti az inflációs félelmeket is.

Az amerikai fiskális stimulus, amelyet a kormány a helyreállítási terv részeként terjesztett elő, jelentős mértékben növelné a gazdasági aktivitást az OECD számításai szerint. Az 1900 milliárd dollár összegű csomag mérete jelentős, meghaladja az amerikai GDP 8,5%-át. A szervezet szerint azt egyelőre nehéz megbecsülni, hogy a csomag pontosan milyen időtávon fejti ki a hatását, de az biztosan állítható, hogy a háztartások részére juttatott egyszeri kifizetések azonnali mértékben löknek egyet a fogyasztáson, amennyiben valójában ebben a formában fogadják el.

A háztartási juttatások az új csomag teljes összegének csaknem ötödét teszik ki. A többi tétel, mint például a szövetségi és állami szintű vásárlások felpörgetése, valamint az adókedvezmények már kevésbé számítanak a járványhoz köthető intézkedéseknek, és a hatásai elnyújtva lesznek majd érezhetőek a következő években. A laza monetáris kondíciók fenntartása (ahogy a Fed részéről ezt ígérik), hozzájárulna a költések multiplikálódásához. A járvány elleni korlátozó intézkedések viszont ezzel ellentétes hatást fejthetnek ki, és a lakosság megtakarításainak növekedését okozhatják.

Az OECD számításai szerint a csomag az első évben 3-4% közötti mértékben növelné a gazdaság teljes kibocsátást (egészen pontosan 2021 második negyedéve és 2022 első negyedéve között).

Ez nagyjából lefedi azt a növekedési potenciált, amely az Egyesült Államok gazdaságában a becslések szerint jelenleg megvan. Mivel a világ legnagyobb gazdaságáról van szó, a hatás átgyűrűzne a kereskedelmi partnerekhez is, Kanadában és Mexikóban 0,5-1%-kal növelné a GDP szintjét, az eurózónában és Kínában 0,25-0,5%-ot jelentene a kibocsátásban ez a többlethatás.

Az amerikai fiskális stimulus hatása a kereskedelmi partnereknél (Forrás: OECD).

A kiadásnak rövid távon hatása lenne az amerikai foglalkoztatásra is, a munkában állók száma 2,2-3 millióval nőhet 2021 végéig az OECD becslése szerint. Ennek természetesen kedvezőtlen hatásai is lesznek, a szervezet becslése szerint az infláció nagyjából 0,7%-ponttal nőhet a csomag elfogadását követő egy-két évben. Az inflációs félelmek egyébként is komoly aggodalmat okoznak a gazdaságban, a kötvénypiaci hozamok emelkednek, a részvénypiacok pedig esnek a várhatóan megugró árak miatt.

Ezen kívül az Egyesült Államok egyébként sem kicsi kereskedelmi deficite is nőni fog a csomag hatására, az első négy negyedévben az OECD szerint átlagosan 0,7%-ponttal.

A csomag leginkább a második negyedévben érezteti majd a hatását, leginkább azért, mert többségében a fogyasztók ekkor költik el a kormányzati transzfereket. Az OECD becslése szerint a lakosságnak juttatott egyszeri összeg még további két negyedéven át érezteti majd a hatását. Az alábbi ábra készítésekor a szervezet közgazdászai úgy számoltak, hogy a Fed 2022 közepéig nem emel kamatot:

A fiskális ösztönző csomag hatásai a következő negyedévekben.

Az OECD emellett fontosnak tartja megjegyezni, hogy a csomag rövid távú hatásai leginkább attól függnek, hogy a lakosság mennyire hajlandó azonnal elfogyasztani a többletjövedelmet, illetve mekkora hányadát takarítja meg. Akárhogy is lesz, az azonban nagyon valószínű, hogy a csomag hatásai 2022 után már alig lesznek érezhetőek. A kiadás költségvetési költsége alacsonyabb, mint magának a csomagnak az összege, hiszen a megnövekedett aktivitás miatt a kifizetés nagyjából negyede visszaszivárog a költségvetésbe,

de a GDP-arányos államadósságot a csomag 2023-ra 6%-ponttal növeli meg.

A költségvetési élénkítés negatív hatásai ugyanúgy kihatnak majd a világpiacokra a növekvő inflációs aggodalom formájában, amely már most is jelentkezett a gazdaságban. Az amerikai gazdaságra gyakorolt rövid távú hatás viszont jelentős, könnyen lehet, hogy a csomagnak köszönhetően az amerikai gazdaság már idén eléri a válság előtti kibocsátási pályát, és erre egyedüli országként lehet képes a nagy gazdaságok közül.

Címlapkép: Getty Images