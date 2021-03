Ilyen terhelés alatt még soha nem volt a magyar egészségügy, feszül a rendszer

Egyre több figyelmeztető hang érkezik az állami ellátórendszerből, amely rámutat a mostani extrém kórházi terhelés súlyosságára. A rendkívüli járványügyi számok lecsapódnak a Covid-osztályokon, közel lehet a rendszer a teljesítőképessége felső határához. Ezek fényében most még fontosabb, hogy mindenki betartsa a járványügyi védelmi szabályokat.

Soha nem látott kórházi számok

Tekintettel a napi új fertőzöttek számának furcsa alakulására, megint egyre kevesebb olyan adat marad, ami alapján megbízható képet kaphatunk a hazai járványügyi folyamatokról. A kórházban ápoltak és lélegeztetőgépen lévők számának alakulása még ilyen adatok, ezért is nagyon szomorú, hogy például

csupán két hét kellett ahhoz, hogy duplázódjon a koronavírus miatt lélegeztetőgépre kerülők száma Magyarországon.

A hétfői adatok kapcsán már kiemeltük, hogy a legijesztőbb a mostani folyamatokban, hogy 24 óra leforgása alatt 479 fővel, azaz nagyon gyors ütemben nőtt a kórházban ápolt koronavírusos betegek száma (eddig csak egyszer, február 25-én volt ennél nagyobb, 483 fős egynapi növekedés) és ezzel megközelítette a 8 ezer fős számot, aminél csak egyszer volt magasabb a szám a második hullámban. Szomorú az is, hogy egy nap alatt 28 fővel új csúcsra, 806 főre emelkedett a lélegeztetőgépen lévők száma.

Figyelmeztető hangok

Ilyen fő számok fényében nem meglepő, hogy egyre több olyan egyedi beszámoló érkezik az állami kórházakból, ami alátámasztja a drámai folyamatokat:

Vasárnap megtudtuk azt Varga Péter Páltól, a Budai Egészségközpont alapítójától, hogy ha így megy tovább, akkor 1-2 héten belül betelik a járványkórházuk.

Negyedik napja nem tudják ellátni a sürgős eseteket a mosonmagyaróvári kórház szülészeti, nőgyógyászati és gyermekosztályán, mert a dolgozókat át kellett irányítani a Covid-részlegre. Az intenzív osztályok megteltek.

Hétfő reggeli információ, miszerint a Covidos osztályokra már jelenleg is igen nehezen lehet napról-napra a kellő létszámot biztosítani.

A végét járja a kórházi kapacitás Magyarországon, olykor komplett családok kerülnek kórházba koronavírus-fertőzéssel - mondta el Zacher Gábor toxikológus egy 168 órának adott interjúban. "Láttam én már sok mindent, kevés dolog ráz már meg. Az ember megtanulja ezt kezelni ennyi év alatt. De a jelenlegi helyzettel még nem szembesültem. Úgy kell embereknek elmagyarázni, hogy lélegeztetőgépre tesszük őket és lehet, hogy abba belehalnak, hogy néhány órával azelőtt még a viziten simán beszélgettünk" - mondta a szakember.

A VOSZ Egészségügyi Szekciója szerint az egészségügy minden fronton harcban áll. Vállalkozó háziorvosok küzdenek naponta, és a nagyobb cégek is kiveszik oroszlánrészüket a harcból. Van aki közvetlenül részt vállalt a Covid betegek fekvőbeteg ellátásból, van aki olyan állami feladatokat vesz át, amelyek most a háttérbe szorultak a túlterhelt állami rendszerben, van aki oltópontokat üzemeltet, és van aki ingyen szűri az óvodai és bölcsődei dolgozókat - sorolják.

Nagyon sokan kerülnek kórházba akár fiatalon is, miután órák alatt is súlyos állapotba kerülnek, ahol aztán akár lélegeztetőgépre is kell kötni őket - figyelmeztetett a hétfői operatív törzs tájékoztatón Müller Cecília országos tisztifőorvos.

Az RTL Klub hétfő esti híradójában nyilatkozott Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke, aki szerint

ekkora leterheltséget még soha nem élt át a magyar egészségügy.

Az elmúlt napok eseményeit még soha nem élte át a magyar egészségügy, hiszen ekkora tömegeket még soha nem kellett egyszerre Covid-ellátásban részesíteni. Ezért most nagyon át kell gondolni, hogyan használják fel a mostani erőforrásokat - magyarázta a szakember. Az intézmények saját hatáskörben próbálják meg átcsoportosítással megoldani a helyzetet, azonban az elmúlt napok csak súlyosbították szerinte a helyzetet, hiszen többezer kolléga távozott az egészségügyből, amikor nem írták alá múlt héten az egészségügyi szolgálati jogviszonyt. Ők nem feltétlenül csak a Covid-ellátásban vettek részt mind, de a háttérellátásban most nagyon hiányoznak - ismerte el. Most ezt a helyzetet uralni kell és ez nagyon nehéz - vélekedett.

A frontvonalban dolgozók 5*12 órában dolgoznak egy héten, 1-1 nap megszakítással próbálják a felkészülést biztosítani, ezt hosszú távon nehéz fizikailag és lelkileg is elviselni, különösen ott, ahol naponta halnak meg betegek. Olyan betegek, akik nagyon rapid módon kerülnek ilyen állapotba - fejtette ki. Balogh Zoltán abban bízik, hogy az ellátásszervezők központilag hamarosan átgondolják, honnan lehet még átcsoportosítani munkaerőt a betegellátásba. Szerinte minden kapacitásra szükség van, a járóbeteg-szakellátásból érkezhetnek szakemberek, valamint az egynapos sebészetek leállításával nyerhet kapacitást a rendszer.

Szijjártó László, az orvosi kamara Győr-Moson-Sopron megyei elnöke arról beszélt az RTL Klubnak, hogy jelenleg az ápolóhiány okozza a legnagyobb gondot, őket kellene visszahívni az egészségügybe, máskülönben összeomlik a rendszer. "Most már ott tartunk, hogy nem a minőséget lehessen garantálni a megfelelő létszámmal, hanem egyáltalán a működőképességet, hogy legyen minden műszakban legalább egy ember, ez is sok helyen veszélybe került" - fogalmazott.

A mosonmagyaróvári kórházba szeretne önkénteseket toborozni, a jelentkezők egy rövid képzés után a Covid-osztályokon dolgoznának és alapápolási feladatokat kapnának.

Itt az ideje az önkéntesek tömeges bevonásának, meg kell nézni, hogy a lakosok közül, kik azok, akik vállalnának ilyen munkát

- vélekedett.

Az EMMI az RTL megkeresésére azt válaszolta, hogy "a munkaerő pótlása ezúttal is belső átszervezéssel történik, ahogyan azt tavasszal és a második hullám idején is sikeresen megoldottuk".

Kapacitáskorlátba ütközik a rendszer?

Merkely Béla egy tavaly decemberi konferencián arról beszélt, hogy nagyjából 1000 lélegeztetőgépen lévő emberrel bírkózik meg a rendszer. Akkor azt mondta:

Az egészségügy ellátórendszerének teherbíró képessége az olyan 1000 lélegeztetett főnél határozható meg, azonban természetesen ekkora számú súlyos állapotú beteget hosszú időn keresztül az egészségügyi ellátórendszer nem tud vinni.

Az elmúlt három hét során átlagosan 22 fővel nőtt minden nap a lélegeztetőgépen lévők száma, az utolsó héten ez begyorsult, napi átlagban már 35 fő volt a növekedési ütem.

Vagyis ha ilyen tempóban növekszik a kórházi ellátórendszer terhelése, akkor 5-9 nap múlva beleütközhetünk a Semmelweis Egyetem rektora által korábban említett felső korlátba.

Címlapkép: Ápolónő egy lélegeztetőgépen lévő beteg mellett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház járványkórházként működő Semmelweis Tagkórházának intenzív osztályán, az egyik elkülönítőben Miskolcon 2020. április 7-én. Forrás: MTI/Vajda János