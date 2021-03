Itt a friss magyar inflációs adat!

In English

Magyarországon 3,1%-kal nőttek a fogyasztói árak februárban az előző év azonos időszakához képest a KSH tájékoztatása szerint a januári 2,7%-os áremelkedés után. Az adat nem okozott meglepetést, miután a Portfolio által megkérdezett elemzők előzetesen 3,1%-os áremelkedésre számítottak.

Nincs meglepetés

Februárban 3,1%-kal emelkedtek a fogyasztói árak a tavalyi év második hónapjához képest a KSH friss adatai szerint. Az áremelkedés üteme gyorsult az előző hónapokhoz képest, hiszen az elmúlt három hónapban minden alkalommal 2,7%-os éves inflációt mért a hivatal.

Mindeközben a maginfláció továbbra is az árak dinamikusabb emelkedésére utal, hiszen az alapfolyamatokat megragadni igyekvő (így a gyorsan változó árú termékeket nem tartalmazó) index továbbra is 4% felett tartózkodik.

Dráguló tartós cikkek

A KSH tájékoztatása szerint az elmúlt egy évben a szeszes italok, dohányáruk ára jelentősebben (9,9%) nőttek, de az élelmiszereké (3,4%) és a tartós fogyasztási cikkeké is az átlagost meghaladó mértékben (3,8%) emelkedett. Utóbbi azért különösen érdekes, mert a tartós fogyasztási cikkek ára általában lefelé megy vagy csak lassan emelkedik. Azonban a vírushelyzet okozta kihívások és a forint árfolyamának a gyengülése felfelé hajtja az importtermékek árát, ami különösen az új autókén érhető tetten. Az elmúlt négy évben egyszer sem láthattuk a tartós fogyasztási cikkek olyan gyors ütemű emelkedését, mint most.

A szolgálatások esetében egyelőre nem látunk érdemi áremelkedést, azonban fontos megjegyezni, hogy itt részben a korlátozó intézkedések "fagyasztják be" az árakat. Amint újraindul a gazdaság és az emberek újra egyre több szolgáltatást tudnak igénybe venni, borítékolható az árak meglódulása az intenzív keresletnövekedés miatt.

Februárban az élelmiszerek ára 3,4, ezen belül az étolajé 25,1, a cukoré 9,9, a munkahelyi étkezésé 8,0, a cukorka, mézé 7,5, a liszté 7,1, az idényáras élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs összesen) 5,8%-kal emelkedett. A sertéshús ára 7,3, a baromfihúsé 0,6%-kal csökkent.

A szeszes italok, dohányáruk átlagosan 9,9, ezen belül a dohányáruk 16,5%-kal drágultak.

A tartós fogyasztási cikkekért 3,8%-kal kellett többet fizetni, ezen belül az új személygépkocsikért 12,1%-kal.

A járműüzemanyagok ára 4,6%-kal magasabb lett egy év alatt.

Mi várható?

Az elemzők a következő hónapokban tovább erősödő árnyomásra számítanak, március-áprilisban akár a jegybanki célsáv 4%-os tetejéig is emelkedhet az éves inflációs ráta, amire legutóbb tavaly nyáron volt példa. Az év végére 3,5%-ra ereszkedhet a pénzromlás üteme a szakértők szerint.

Összességében a következő hónapokban bizonytalanság és ingadozás jellemezheti az inflációs adatokat a várható tavaszi csúcs után. Sok múlik majd a gazdaság újranyitásán, illetve az ahhoz kapcsolódó inflációs hatásokon. A március-áprilisi emelkedés részben a tavalyi bázishatások (rekordalacsony olajár) miatt „be van árazva”, később azonban kiderül, milyen tartós folyamatok indulhatnak el a válság után.

Ezekre a mögöttes folyamatokra pedig az MNB-nek is figyelnie kell az elemzők szerint. Korábban a jegybank is óvatosan nyilatkozott az inflációval kapcsolatban, az év elején például Virág Barnabás MNB-alelnök a Portfolionak adott interjúban említette kockázatként a válság utáni inflációt. De a Monetáris Tanács hivatalos kommunikációjában is azt emelte ki többször, hogy szorosan figyelemmel kísérik az áremelkedés alakulását.

Mindenesetre a gyenge forintárfolyam, a már most is magas maginfláció és a várhatóan emelkedő inflációs főindex kombinációja nem hozza könnyű helyzetbe az MNB-t, hiszen ha a forint tovább gyengülne - amely az elmúlt napokban a korábbi történelmi mélypontjával kacérkodik -, akkor annak a hatása idővel újabb árfelhajtó erővel bírna.

