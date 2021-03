Itt a legfrissebb előrejelzés a Goldmantól, mikor lehet vége a koronavírus-járvány legsúlyosabb szakaszának

Új elemzéssel állt elő a Goldman Sachs a koronavírus-járványról, a bank szerint a legfejlettebb gazdaságokban a második negyedév végére, vagy a harmadik negyedév elejére a népesség átoltottsága elérheti a 60-70 százalékot.

Az új koronavírusos fertőzések globális csökkenése elkezdett stagnálni az elmúlt hónapban, ami részben annak tudható be, hogy új, fertőzőbb vírusvariánsok kezdtek el terjedni. Ez a minta tisztán látszik az Egyesült Államokban, az új esetek hét napos átlaga csökken, bár lassuló ütemben, így jelenleg 60 000 fő körül van, míg az európai hét napos átlag továbbra is 62 000 fő körül található. Ahogy a Bank of America is kiemeli, az új, fertőzőbb vírusvariánsok terjedése látszólag lassítja a korlátozások és a vakcinaprogram hatását.

Ami viszont pozitív trend, hogy a kórházi ápoltak és a halálozások száma is csökken. Ennek egyik oka a Goldman szerint, hogy a népesség legveszélyeztetettebb része a legfejlettebb gazdaságokban, mint USA és az Egyesül Királyság, nagyrészt már védett. Ahogy a vakcinaszállítmányok és a vakcinajogosultság kiszélesedik, a társadalom legalább valamilyen szinten védett része is gyorsan növekedhet a következő hónapokban.

Amint az alábbi ábrán látható, a világszerte beadott vakcinák száma is emelkedik, a BofA számításai szerint az Egyesült Államok 15 millió oltást adott be az elmúlt héten, amivel összesen már 90,4 millió embert oltottak be. Eközben Európában 13 millió oltást adtak be múlt héten, így összesen 73,8 millió ember kapta meg a vakciát a kontinensen.

Forrás: Bloomberg, BofA Global Research

Összességében a Goldman úgy látja, hogy a legfejlettebb gazdaságok a második negyedévben, vagy a harmadik negyedév elején elérhetik, hogy a népességük 60-70 százaléka immunis legyen a vírusra.

Más szavakkal, a Goldman szerint 3-4 hónapon belül elérhető a nyájimmunitás a fejlett gazdaságokban.

Forrás: Goldman Sachs Global Investment Research

(ZeroHedge)

Címlapkép: Christopher Furlong/Getty Images